SABATO 23 APRILE

Tortona: alle 17 presso la biblioteca Crocifissioni del contemporaneo”, conversazione sulle interpretazioni e declinazioni attuali dell’iconografia del crocifisso.

Tortona: alle 21 al teatro Civico concerto di Nicoletta Filella.

Tortona: fino al 24 aprile in via Ammiraglio Mirabello, 3 al Ridotto del Teatro Civico mostra dedicata al pittore Pietro Bisio in occasione del suo novantesimo compleanno – orari: sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Casasco: alle 21 all’osservatorio astronomico conferenza sul tema “Le meridiane: arte e scienza tra le pieghe del tempo” tenuta da Luigi Torlai con successiva osservazione del cielo.

Pontecurone: alle 17,30 presso la chiesa parrocchiale inaugurazione del fonte battesimale restaurato a cura dell’Associazione “Il paese di Don Orione”

DOMENICA 24 APRILE

Tortona: dalle 10 alle 19 in via Emilia “Cantarà e Catanaj” mercatino dell’antiquariato e delle cose vecchie

