Ma cos’hanno nella testa certe persone? Segatura?

Perché non capiscono che gettare rifiuti per terra, anche se vicino ai cassonetti dell’indifferenziato rappresenta una violazione e possono pagare una multa di 600 euro?

Inoltre, se questo avviene in un’area privata con tanti di cartelli che lo segnalano e dove possono entrare solo abitanti o persone autorizzate questo può costituire una viole di domicilio passibile di denuncia alla procura della Repubblica?

E’ così difficile da comprendere?

Sembrerebbe proprio di sì, visto quello che è accaduto ieri in via Cesare Saccaggi, vicino al supermercato Esselunga dove qualche deficiente ha abbandonato rifiuti vicino ai cassonetti e gli abitanti della zona hanno chiamato gli agenti della Polizia Municipale che hanno subito avviato indagini per capire chi fossero le persone che hanno abbandonato questi rifiuti e che adesso rischiano grosso.

Gli abitanti della zona sono imbufaliti perché – ribadiscono – si tratta di un’area privata e i cassonetti che vedete passando in auto sono tutti chiusi a chiavi e non possono essere aperti da persone che non abitano nella zona, ma tanti tortonesi deficienti che abbandonano rifiuti in giro per la città, convinti di farla franca, non lo hanno ancora capito.

A beve in via Saccaggi – come in altre zone zone di Tortona – verranno installate delle telecamere e le multe da 600 euro fioccheranno….