Ha riscosso grande interesse e partecipazione l’iniziativa di sabato 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, patrocinata e coordinata dal Comune di Tortona e realizzate insieme a enti e associazioni impegnati nel sociale sul territorio, come le cooperative Egeria e Azimut, l’APS La Fenice, in collaborazione con il Servizio Civile Volontario e l’Accademia Civica Musicale “Lorenzo Perosi”.

Al mattino si è svolto il laboratorio dedicato ai bambini del nido, scuola infanzia e primaria, dal titolo “Un contenitore magico”; nel pomeriggio “Autoritratto speciale” laboratorio per ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado; entrambi i laboratori sono stati condotti da Valentina Usala. Negli stessi orari, all’interno dei locali messi a disposizione dal Centro Sociale Anziani e stato organizzato anche “So…stare nelle emozioni” uno “spazio aperto” per i genitori, gli educatori e gli insegnanti insieme alla psicologa Valentina Semeraro.

L’Amministrazione comunale ringrazia tutti quanti hanno partecipato e contribuito all’organizzazione della giornata, in particolare il Centro Sociale Anziani per la disponibilità, gli allievi della scuola alberghiera “Santachiara” per la merenda e quelli dell’Accademia “Perosi”, che con gli strumenti e il canto hanno accompagnato i laboratori.