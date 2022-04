Uno straordinario flash mob organizzato dalle scuole del Tortonese in collaborazione con il Derthona Basket, si è svolto l’altro giorno nel cortile del municipio di Tortona all’interno della ex Caserma Passalacqua in occasione della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la Pace.

Grazie a tutti i tanti studenti che, belle diverse sedi scolastiche e nella piazza del Municipio, hanno voluto partecipare e al messaggio che sono stati capaci di trasmettere in questo difficile momento.