C’è una nuova iniziativa che si inserisce nella valorizzazione turistica dell’area Tortonese. E’ stato presentato ufficialmente questa mattina, mercoledì 20 aprile, presso la sala “Romita” del Municipio a Tortona, infatti, il protocollo d’intesa fra il CAI Club Alpino Italiano sezione di Tortona, la Provincia di Alessandria, il Comune di Tortona e i Comuni delle valli Tortonesi “per la valorizzazione, la promozione, l’individuazione, la manutenzione e l’inserimento nel Catasto Regionale del sentieri ricadenti nel territorio del settore escursionistico Tortonese”.

Il protocollo segue quello denominato “insieme per il territorio” che era stato sottoscritto con il CAI dalle numerose associazioni attive sul territorio per la gestione e la promozione condivisa del patrimonio escursionistico, inserendosi nel percorso di valorizzazione e conservazione dei tanti sentieri della nostra zona, che oltre a rappresentare un bene ambientale inestimabile, sono diventati anche un efficace “volano” per la promozione turistica dell’intero territorio.

Il coinvolgimento degli enti pubblici, ad iniziare dalla Provincia attraverso la direzione Ambiente e Pianificazione, servirà a garantire ai soggetti aderenti a “Insieme per il Territorio” il supporto tecnico per le attività di censimento e valorizzazione dei sentieri, svolgendo una funzione di raccordo con la Regione Piemonte e proseguendo l’implementazione del Catasto Regionale dei Percorsi Escursionistici per quanto riguarda l’area del Tortonese. Inoltre sarà possibile valutare eventuali nuovi investimenti o progetti di sviluppo sulla rete sentieristica, ottimizzando risorse e competenze.

Da parte loro il CAI e le altre associazioni si impegnano a garantire il costante monitoraggio dei percorsi, a collaborare con i Comuni alla manutenzione di tutti i sentieri e costituire un riferimento per gli interventi di promozione e valorizzazione, fornendo supporto tecnico in merito all’individuazione degli itinerari.

Ai Comuni del territorio, con capofila Tortona, spetterà il compito di fare da raccordo fra i diversi enti, di segnalare alla Provincia i percorsi da inserire nel Catasto Regionale, di supportare tecnicamente il CAI e le diverse associazioni negli interventi di manutenzione, condividendo e verificando i progetti che saranno eventualmente presentati.

“Quello dei nostri sentieri è un patrimonio a cui teniamo particolarmente – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – poiché crediamo sia un valore assoluto del nostro territorio e uno strumento utile a valorizzalo, facendo crescere l’offerta turistica. Purtroppo negli ultimi due anni molte idee e progetti hanno dovuto fare i conti con due gravi emergenze sanitarie, quella legata al Covid-19 e, negli ultimi mesi, quella della Peste Suina Africana, che ha limitato molto, forse troppo, non soltanto la possibilità di compiere escursioni, ma anche quella di effettuare i necessari interventi di manutenzione. A questo proposito non posso che rivolgere un sentito ringraziamento ai volontari del CAI e di tutte le associazioni impegnate a svolgere un lavoro di conservazione e valorizzazione indispensabile per il nostro territorio. Ringrazio anche la Provincia di Alessandria e i colleghi Sindaci dei Comuni del Tortonese che hanno immediatamente compreso l’importanza di aderire a questo progetto”.

“Si conclude con la firma di questo Protocollo d’Intesa la prima fase del percorso intrapreso dal CAI Tortona con il coordinamento “Insieme per il Territorio” – ha commentato il presidente CAI Tortona, Ezio Giungato – Una fase prettamente organizzativa in cui si è cercato di definire il “chi fa cosa” nel campo della Sentieristica Territoriale, suddividendo compiti e ricreando relazioni. I sentieri costituiscono una vera e propria rete infrastrutturale di collegamento e valorizzazione delle nostre eccellenze quali biodiversità, ambiente, storia, cultura tradizioni, enogastronomia, servizi di accoglienza e molto altro ancora. È quindi un dovere ed una precisa responsabilità quella che le Istituzioni pubbliche e private, insieme al folto gruppo dell’associazionismo outdoor, si sono assunte con la firma di questo protocollo, e si assumono ogni qualvolta viene richiamato il grande valore che il patrimonio sentieristico conferisce alla salvaguardia ambientale ed allo sviluppo socio-economico territoriale. Ora non ci resta che lavorare, con l’aiuto di tutti, forti della grande sensibilità dimostrata dalla Provincia di Alessandria, dal Comune di Tortona, dalla Fondazione CR di Tortona, dai Comuni delle nostre tre Valli e dal gruppo di volontari delle Associazioni locali. Un progetto che ora è, a buon diritto, “della collettività” affinché i sentieri manutenuti, segnalati, valorizzati e promossi possano reggere alla sfida di un nuovo turismo sostenibile ed attento all’ambiente non solo per il tortonese”.

Gli enti firmatari

CAI Club Alpino Italiano sezione di Tortona, Provincia di Alessandria, i Comuni di: Tortona, Avolasca, Carezzano, Casalnoceto, Casasco, Castellania Coppi, Castellar Guidobono, Costa Vescovato, Fabbrica Curone, Garbagna, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Sant’Agata Fossili, Sardigliano, Viguzzolo, Villalvernia, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino.

Le associazioni di “Insieme per il Territorio”

CAI Club Alpino Italiano sezione di Tortona, Azalai Asd, Rapporti Extremi Bike Team, Nonosolobike Tortona Asd, Enjoy the Trail Asd, La Pietra Verde, Agesci Tortona 1, Istruttori Nordic Walking Tortona, Associazione Pellizza da Volpedo Onlus, GTM Garbagna Trail Montebore, I Sette Colli Aps, Associazione Nazionale Alpini sezione di Alessandria, Associazione I Colli di Coppi.