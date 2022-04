nell’ambito della Giornata “Slow” di Primavera che si terrà sabato prossimo, 9 aprile 2022, a Novi Ligure,e della quale riceverete comunicazione dettagliata dal Comune di Novi Ligure, che ne è l’organizzatore assieme ad altri partner tra cui il Distretto del Novese, abbiamo il piacere di segnalarvi che anche le volontarie e i volontari diocesani di “Chiese a Porte Aperte” e le studentesse e gli studenti del corso “Turistico” dell’Istituto “Ciampini – Boccardo” di Novi Ligure faranno la loro parte.

Le volontarie e i volontari diocesani vi accompagneranno, con orario continuato dalle 15 alle 18, alla scoperta della Chiesa Parrocchiale di S. Pietro, uno degli esempi meglio conservati di barocco genovese qui da noi, che ha mantenuto la propria fisionomia anche in occasione di interventi successivi

e che ha accolto, come un rifugio, opere d’arte da edifici sacri distrutti o non più aperte al culto, come la Chiesa di N.S. del Carmine (demolita), l’Oratorio della Confraternita di S. Bernardino (trasformato in negozio) e quello di Nostra Signora della Misericordia (chiuso).

Le studentesse e gli studenti del “Turistico” vi aspettano in Chiesa Collegiata con visite che inizieranno nei seguenti orari: 15, 15:30, 16, 17:30 e 18 (sospendendo per il tempo del Rosario e della Messa prefestiva). Grazie a loro, potrete apprezzare storia e bellezza di una chiesa che da sempre è nel cuore della città, a cominciare dalle decorazioni a stucco di fine XVII secolo che sembrano voler portare un po’ di Paradiso qui, sulla terra.

Per partecipare a entrambe le iniziative, a S. Pietro e in Collegiata, non occorre né prenotazione né greenpass, basta solo indossare una mascherina, anche ti tipo “chirurgico” e non necessariamente FFP2.

Andrea Scotto