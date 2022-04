Sabato 9 aprile e sabato 16 aprile il Museo Diocesano di Tortona e l’Archivio Leddi si uniscono in un itinerario!

• Prima tappa Palazzo del Principe a San Sebastiano Curone, sede dell’Archivio Piero Leddi. Ore 15,30 visita guidata con i volontari dell’Archivio. (ingresso e visita gratuiti, prenotazione obbligatoria).

• Seconda tappa il Museo Diocesano di Tortona. Ore 17,30 visita guidata alla mostra dedicata a Piero Leddi. (prenotazione obbligatoria, contributo richiesto 5 €, comprensivo di ingresso e guida).



L’itinerario si svolgerà con mezzi propri.

Per info e prenotazioni Ufficio Beni Culturali:

beniculturali@diocesitortona.it

Tel. 0131.816609 (dal lunedì al venerdì mattina)

Per partecipare alle visite guidate proposte il 9 ed il 16 aprile è obbligatorio effettuare la prenotazione. Le prenotazioni devono essere fatte entro il giovedì sera precedente la visita. Si accettano prenotazioni sino ad esaurimento posti. Le prenotazioni pervenute via e.mail, per essere valide, devono essere confermate dall’Ufficio Beni Culturali.

Prenotazioni aperte, posti limitati!