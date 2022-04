Il 29 aprile si festeggia la Giornata Internazionale della Danza, promossa a partire dagli anni Ottanta dall’International Dance Council dell’UNESCO e riconosciuta in tutto il mondo. Per celebrare questa ricorrenza ed in occasione dell’ultimo spettacolo della stagione 2021/2022, il Collettivo Esplorativo in collaborazione con il Teatro Civico di Tortona e il Comune di Tortona ha organizzato una giornata tutta dedicata all’arte della danza.

Alle 17:30 di sabato 30 aprile, Davide Cioffrese, dottorando di ricerca in Scienze del testo letterario e musicale presso l’Università di Pavia, condurrà un dialogo proprio sulla danza una delle più antiche manifestazioni artistiche dell’umanità. In vista dell’allestimento serale GERSHWIN SUITE / SCHUBERT FRAMES in scena al Civico, si parlerà insieme della pratica del movimento nello spazio, cercando di considerare alcune tra le innumerevoli possibilità della danza nella contemporaneità.

Alle 18:45 il performer abruzzese Manolo Perazzi si esibirà nella performance NOW LOADING, in cui un essere dalle sembianze umane si ritrova ad affrontare e vivere ripetutamente le stesse situazioni, interrogandosi circa le possibilità di spezzare questa monotonia, al confine tra realtà e paradosso, nel ribaltamento di ogni logica, di ogni ordine cronologico, al punto da non distinguere più il principio e la fine.

Alle 19:00 si potrà condividere un aperitivo in compagnia, in attesa dello spettacolo conclusivo della stagione, che andrà in scena alle 21:00.

L’evento (escluso lo spettacolo finale delle 21) è gratuito e consigliato ai futuri spettatori ma aperto a tutti gli interessati, anche e soprattutto occasionali. Sarà momento utile per confrontarsi sul teatro come luogo deputato e accrescere la consapevolezza della fruizione durante l’esperienza teatrale.

Davide Cioffrese è dottorando di ricerca in Scienze del testo letterario e musicale presso l’Università degli studi di Pavia, dove ricopre anche il ruolo di cultore della materia per il corso di Storia del teatro e dello spettacolo e collabora alle attività della Laurea magistrale in Scritture e progetti per le arti visive e performative.

Manolo Perazzi, originario di Teramo, inizia i suoi studi con la ginnastica artistica e con la danza moderna e classica. Nel 2009 entra nell’organico del Balletto di Toscana Junior di Cristina Bozzolini e nel 2010 nella compagnia tirocinante L’Abruzzo fa spettacolo di Giorgio Mancini. Lavora come interprete in varie compagnie come il Gruppo e-Motion di Francesca La Cava, nel Collettivo Nada di Antonello Tudisco, con Andrea Gallo Rosso, con AIEP di Ariella Vidach, ma accanto alla carriera di danzatore associa un proprio lavoro di ricerca personale che lo porterà a ottenere varie coproduzioni e a vincere bandi di residenza e premi. Nel 2020 il suo lavoro “Now loading” viene prodotto dalla compagna ASMED Balletto di Sardegna di Massimiliano Leoni. Con i suoi lavori è stato ospite di numerosi festival e stagioni teatrali nazionali e internazionali.

Sinossi NOW LOADING: Calato in una realtà che emula il virtuale, un essere dalle sembianze umane si ritrova ad affrontare e vivere ripetutamente le stesse situazioni, interrogandosi circa le possibilità di spezzare questa monotonia. Assistiamo ad una presa di coscienza che si colloca al centro di un ribaltamento cronologico. Il confine tra realtà e paradosso si sfoca e si assottiglia rovesciando ogni logica di causa ed effetto, impedendoci di distinguere il principio e la fine.