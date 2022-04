Piemonte dal Vivo comunica che lo spettacolo IL SILENZIO GRANDE previsto per martedì 6 aprile 2022 presso il Teatro Civico di Tortona non andrà in scena per un caso di positività al Covid-19 all’interno della compagnia. Sarà comunicata a breve la data di recupero.

Restano al momento confermati gli altri spettacoli previsti in stagione.

Per info: www.piemontedalvivo.it