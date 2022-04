“L’ecologia che da’ valore – studio di un tratto periurbano del Torrente Staffora per la promozione della sua valorizzazione e tutela” è il nome del progetto proposto dal Liceo Statale “Galileo Galilei” e patrocinato dal Comune di Voghera, tramite l’Assessorato all’Istruzione. La finalità consiste nel promuovere la sensibilizzazione degli studenti sugli argomenti oggetto degli obiettivi dell’Agenda 2030 con particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale e della cittadinanza attiva e partecipata. Il Comune ha concesso, inoltre, l’utilizzo gratuito della sala convegni “Maffeo Zonca” per gli interventi formativi degli esperti.

Il Liceo “Galilei” è impegnato con alcune classi del triennio dell’Istituto nella realizzazione di questo progetto, che è volto a proteggere il patrimonio culturale e naturale. L’iniziativa rientra nelle finalità e negli obiettivi dell’Ente come rappresentati nel Documento Unico di programmazione, DUP 2022/2024 – approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 28/07/2021 ed in particolare nell’ambito della Missione “Istruzione e Diritto allo studio”.

“L’Amministrazione Comunale è sempre attenta ai temi che riguardano la promozione, valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e culturale – spiega l’Assessore all’Istruzione Simona Virgilio -. Ringraziamo per la consueta collaborazione, promozione e sinergia il Liceo Galilei, che ha proposto un Project Work di spessore, con contenuti molto dettagliati e specifici. Lavorando insieme, è possibile raggiungere traguardi anche a beneficio dei giovani e degli studenti”.

“Questo progetto ha una duplice finalità – spiega la Professoressa del Liceo “Galilei”, Paola Guado -. E’ importante promuovere atteggiamenti consapevoli e responsabili da parte degli studenti sulle tematiche importanti per la cittadinanza, come quelle ambientali, e gli interessi su temi scientifici e sulle scelte universitarie. Parliamo, inoltre, di sinergia con il territorio, quindi di collegamento tra scuola ed Enti territoriali: gli studenti apprendono così maggiormente il compito degli Enti. Il liceo “Galilei” ha tre partner di eccezione, la Provincia di Pavia, Sigea (Società Italiana di Geologia Ambientale) e l’Università di Pavia. Con Sigea, per la quale abbiamo collaborato con la sezione lombarda, si è voluto dimostrare il grande impegno nelle associazioni e nei loro volontari. L’Università si è resa disponibile nel supportare questi incontri di carattere scientifico, affiancando inoltre la scuola in molteplici progetti, in particolar modo grazie al dipartimento di Scienze della Terra ed Ecologia. Sottolineo la sensibilità della Dirigente Sabina Depaoli su queste tematiche: ritiene che le progettualità delle scuole rappresentino un punto di forza e ci sostiene nel percorso. Abbiamo riscontrato una pronta risposta dell’Amministrazione Comunale, nella persona di Simona Virgilio, attenta a cogliere l’importanza delle sinergie tra scuola e territorio”.