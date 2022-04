Nella giornata di giovedì 21 aprile, alcuni agenti del Pronto Intervento della Polizia Locale di Voghera durante l’espletamento di un normale servizio di controllo territorio in Viale Repubblica hanno notato un’autovettura già assoggettata nel recente passato ad un provvedimento di sequestro in quanto colta in circolazione senza copertura assicurativa rc obbligatoria.

Gli agenti hanno quindi deciso di sottoporre a controllo la donna alla guida del veicolo, stesso soggetto già appunto sanzionato, la quale ancora una volta, in dispregio delle norme, non disponeva della necessaria assicurazione.

Gli agenti hanno provveduto a risequestrare l’automobile, immettendola direttamente presso il custode giudiziario per i successivi adempimenti che porteranno alla confisca dello stesso; inoltre, alla conducende è stata ritirata la patente finalizzata alla revoca, contestando ovviamente le sanzioni amministrative previste per un totale di circa 4.000 €.

Sempre nella stessa giornata, la Polizia Locale è intervenuta presso la sede di ASM Voghera Vendita e Servizi di via Gramsci, in quanto presso la centrale operativa era giunta segnalazione di un soggetto che stava imbrattando le mura dell’edificio pubblico con una bomboletta spray. Giunti sul posto, gli operatori hanno constatato la presenza di un giovane writer intento a completare un graffito sul muro interno al cortile dell’ex caserma nei pressi della biblioteca comunale. Il soggetto, un minore di 16 anni, è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano per il reato previsto e punito ai sensi dell’articolo 639 del C.P. le cui pene prevedono la reclusione da uno a sei mesi e la multa da € 300 ad € 1000. Ulteriori attività di indagine sono in corso al fine di identificare anche altri soggetti che hanno compiuto medesimi atti in danno dello storico immobile cittadino.

“Prosegue con quotidianità e costanza il puntiglioso lavoro degli Agenti della Polizia Locale di Voghera – le parole dell’Assessore alla Sicurezza William Tura -, che si dimostrano attenti nell’attività di controllo del territorio sia per quanto riguarda la sicurezza su strada sia per quanto riguarda la tutela del decoro urbano. E’ un lavoro per cui ringraziamo il Personale ed è un impegno che verrà aumentato qualitativamente e quantitativamente nei prossimi mesi, con un potenziamento dell’organico che porterà la nostra Polizia Locale ad essere sempre più punto di riferimento per i cittadini”.