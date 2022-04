Un pensionato tortonese è stato trovato cadavere all’interno della sua abitazione in una strada laterale della via Emilia Nord, nei pressi dei rione Porta Voghera, a nord di Tortona.

E’ accaduto ieri pomeriggio, martedì 5 aprile. A dare l’allarme, secondo la prima sommaria ricostruzione sono stati i parenti che non lo sentivano da circa 24 ore e hanno cercato inutilmente di mettersi in contatto con lui.

Dopo numerosi tentativi e visto che l’uomo non rispondeva al telefono hanno dato l’allarme chiamando il 112.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e ovviamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno prima suonato al campanello e poi quando hanno visto che l’uomo non rispondeva neppure alle chiamate verbali, temendo il peggio, hanno deciso di passare alle vie di fatto e di entrare all’interno dell’abitazione.

A quel punto hanno forzato una finestra sono entrati in casa e hanno trovato l’uomo privo di vita, deceduto per cause naturali.

Sul posto, per i rilievi del caso sono anche ovviamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tortona.