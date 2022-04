Al Salone internazionale dei vini e distillati crocevia delle tendenze e del business per 4.400 aziende da 19 nazioni ha trovato spazio anche l’olio nella sua manifestazione ligure di punta.

Al Vinitaly, all’interno dello stand Emozioni di Liguria, il Direttore dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Ilario Agata ha presentato Olioliva 2022, l’evento che giunge quest’anno alla sua XXII edizione e si svolgerà ad Imperia dal 4 al 6 novembre.

OliOliva è la vetrina fieristico-espositiva delle eccellenze agroalimentari della Liguria, con approfondimenti sulla filiera dell’olivo, in primis l’olio extravergine e i prodotti tipici del territorio ligure. Partecipano ogni anno tra le 100 e le 200 Aziende liguri e della Regione “Ospite d’Onore”, individuata ogni anno in base alla collaborazione tra eventi del settore. L’organizzazione e la gestione dell’iniziativa è stata affidata dalla C.C.I.A.A. Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona (Ente capofila) alla Sua Azienda Speciale “Riviere di Liguria” che ne cura e sviluppa sia la programmazione che l’esecutività operativa e logistica pianificando gli interventi necessari per assicurare il regolare svolgimento dell’intera manifestazione. L’evento si compone di quattro parti: la manifestazione fieristico – espositiva; l’approfondimento culturale- scientifico; b2b tra operatori commerciali liguri e buyer di Paesi esteri individuati di anno in anno ed educational tour con giornalisti esteri del settore in visita alle Aziende della provincia.

L’evento ideato e promosso dalla Camera di Commercio, dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio e dal Comune di Imperia a partire dal 2000, è compartecipato da Regione Liguria, Liguria International ScpA, fondazione Carige e collaborato per gli eventi collaterali dalle Associazioni di Categoria di tutti i settori economici oltre che dei Consorzi dell’agroalimentare e dagli Organismi partecipati, GAC (Gruppo di Azione Costiera) e GAL (Gruppo di Azione Locale) della Liguria.