L’Amministrazione Comunale di Serravalle Scrivia è orgogliosa di patrocinare ed ospitare

nuovamente nel proprio comune, considerato il valore dell’iniziativa e l’interesse suscitato nella cittadinanza

dall’appuntamento del 18 febbraio scorso, l’evento gratuito di prevenzione del tumore al seno proposto da

“WelfareCare”, con mammografia ed ecografia gratuita. Il giorno 27 aprile, dalle ore 9 alle ore 18 – con una

pausa dalle 13 alle 14 – la clinica mobile ed il personale sanitario di “WelfareCare” saranno presenti in Piazza

Paolo Bosio, per esami senologici gratuiti, su prenotazione, per un numero massimo di 50 donne nel corso

della giornata.

Tale iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo economico delle società “Iper Serravalle” e

“Nuova Solmine” di Serravalle Scrivia.

Le prenotazioni saranno attive, dal giorno 20 aprile, con accesso dal sito web

https://prenota.welfarecare.org. Nel caso le persone interessate intendano effettuare delle prenotazioni

consigliamo di collegarvi il prima possibile, il giorno di apertura delle prenotazioni, indicativamente dalle ore

09.30. I posti solitamente vengono esauriti in poche ore.

Requisiti per prenotare una visita:

Avere un’età compresa tra i 35 ed i 49 anni al momento della prenotazione e della visita

Non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi

Non essere già inserita nei protocolli di screening del SSN (anche per familiarità) o presso altre strutture di

prevenzione

prevenzione Abitare nel Comune di Serravalle Scrivia.

L’iniziativa si svolgerà attuando tutte le direttive in termini di contenimento della diffusione del Covid19

previsti dalla normativa vigente, in totale sicurezza per le utenti e per gli operatori.

