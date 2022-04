L’11 aprile, a partire dalle ore 16:30 circa, in piazza Divina Provvidenza ad Alessandria avrà luogo la prima tappa del NEET Working Tour, inaugurato la mattina dello stesso giorno a Torino dal Ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Dadone.

Il NEET Working Tour è una campagna informativa itinerante a contrasto del fenomeno NEET (Not in Education, Employment or Training), giovani inattivi di età compresa tra i 14 e i 35 anni che non studiano, non lavorano e non fanno formazione. L’iniziativa rientra nel “PIANO NEET”, un piano strategico di emersione e orientamento dei giovani inattivi, promosso dal Ministero per le Politiche Giovanili e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il tour nelle città italiane ha lo scopo di raggiungere i giovani nella loro comfort zone, ingaggiarli, metterli a conoscenza dei progetti e delle iniziative che il Governo e le realtà locali mettono in atto.

Ad Alessandria sarà allestito un vero e proprio villaggio dedicato ai giovani, dove i partecipanti potranno seguire le diverse attività in programma, ricevere informazioni e assistenza, e confrontarsi con le numerose realtà istituzionali, commerciali e del terzo settore che sostengono l’iniziativa.

“È senz’altro un privilegio ospitare ad Alessandria la prima tappa di questa iniziativa – sottolinea il Sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco -, che pone l’informazione quale prima azione di prevenzione del potenziale disagio giovanile, in un momento storico nel quale i ragazzi sono stati particolarmente penalizzati dalla necessità di ridurre per motivi sanitari le attività e le relazioni sociali”.

In piazza Divina Provvidenza saranno presenti:

▪ il Dipartimento per le Politiche Giovanili con il Portale Giovani2030, le iniziative dell’Anno Europeo, la Carta Giovani, il Piano Neet e l’Ufficio del Servizio Civile Universale con informazioni sulle attività in Italia e all’estero e con testimonianze dei volontari su progetti sul territorio;

▪ l’Agenzia Nazionale per i Giovani, che fornirà informazioni sui programmi europei Erasmus+ Youth e Corpo europeo di solidarietà e su tutte le iniziative promosse dall’Ente;

▪ l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro che offrirà informazioni relative al progetto “Garanzia giovani”, centri per l’impiego ed altre opportunità di formazione sul territorio, e assistenza nella redazione delle domande di lavoro e dei CV.

Altri partner che interverranno in diverse tappe in programma sono:

▪ Fondazione Vodafone, Google, Cisco, Elis, Maximus, Manpower e altri partner di G2030;

▪ Alcuni partner territoriali quali: Coldiretti giovani, Confartigianato giovani, Confindustria, Confitarma, Confagricoltura.

A questi si aggiungono alcune realtà locali, attive in ambito sociale, formativo e informativo tra i quali:

– Università del Piemonte Orientale, Associazione Cultura e Sviluppo, Aula Studio Portoidee, CSVAA – Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria, Informagiovani dell’ASM Costruire Insieme, Comune di Alessandria.

Nel pomeriggio, oltre al saluto da parte delle autorità locali, vi sarà la partecipazione del Ministro delle politiche giovanili Fabiana Dadone e della Presidente della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale in Senato Susy Matrisciano.

Sempre il Ministro, tra le 18:30 e le 20 circa, sarà la protagonista di un momento di animazione culturale, in cui Sandro Marenco, docente, speaker e figura molto vicina al mondo giovanile – “Dillo al Prof” – converserà con il ministro sulle tematiche ispiratrici del tour, ponendo alcune tra le domande che i giovani avranno preparato e inserito in un’apposita urna poco prima.

L’evento ad Alessandria proseguirà la mattina di martedì 12 aprile dalle 10 alle 12, con la fruizione delle proposte del villaggio da parte dei gruppi classe, in particolare dei ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori.

Il truck, inoltre, ospiterà la stazione radiofonica ANG In Radio che seguirà tutte le tappe del tour offrendo ai giovani presenti la possibilità di raccontarsi e a quanti seguono on line l’iniziativa di vivere e condividere l’esperienza.

L’ingresso e la partecipazione sono gratuiti.