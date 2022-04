Un grande successo per la ditta Verde-Commerce di Tortona che si aggiudica il 2° posto nell’ambito del concorso Micropaesaggi di Euroflora 2022. Un concorso tematico rivolto a professionisti del settore.

Si tratta di un grande riconoscimento per la ditta Tortonese in quanto le finalità del concorso erano la realizzazione di progetti di allestimento paesaggistico di rilevante qualità estetica e compositiva, che presentino un’interpretazione particolarmente originale del sistema modulare di supporti e mascherature lignee.

“Il nostro progetto, ‘Le Stanze Degli Orizzonti’ – dice Bruno Calabretta responsabile dell’azienda – vuole trasmettere un’idea di positività, andando a rispecchiare la condizione che ci ha visti a lungo chiusi nelle nostre case. Si articola in due ‘stanze’ delimitate da una quinta di Bambù. La prima, rappresenta la sicurezza delle nostre abitazioni, la seconda invece, si apre verso orizzonti esterni, in particolare verso il mare e verso la Villa Grimaldi, con una porta e due finestre. Due aforismi invitano a riflettere sul fatto che c’è sempre qualcosa oltre quello che vediamo e che vale la pena uscire e sfruttare la nostra immaginazione per metterci alla prova e cogliere quelle sfumature che spesso ci sfuggono. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori per il supporto ed il sostegno per l’ideazione del progetto, realizzato con la coordinazione dell’Architetto paesaggista Maria Francesca Volpato.”