Prosegue l’impegno della Regione Piemonte nel reperimento di fondi per finanziare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino delle opere nei territori colpiti dalle alluvioni. Sono stati infatti sbloccati in questi giorni circa 12,4 milioni di euro di fondi governativi dal Bilancio 2021 da destinare ai Comuni e alle Province coinvolti nelle alluvioni di ottobre e novembre 2019 per la realizzazione di 132 interventi nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino e Vercelli.

Si tratta del sesto pacchetto di contributi che la Regione Piemonte destina ai Comuni e alle Provinceper realizzare gli interventi individuati, con priorità per le operazioni di difesa del suolo da frane e caduta di massi, di ripristino delle opere igieniche danneggiate, di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua, di ripristino di edilizia comunale danneggiata e di ripristino della viabilità.

A livello territoriale sono 57 gli interventi nell’Alessandrino per un importo di oltre 5 milioni, 8 nell’Astigiano per circa 1 milione, 3 nel Biellese per quasi 400 mila euro, 43 nel Cuneese per circa 4 milioni, 13 nel Torinese per 1,3 milioni, 8 nel Vercellese per 826 mila euro.

Il presidente della Regione Piemonte e l’assessore regionale alla Difesa del Suolo e alla Protezione Civile sottolineano come la Regione sia sempre attiva nel reperire le somme da destinare alle Amministrazioni locali per gli interventi. A pochi giorni di distanza del corposo finanziamento da 66 milioni per le spese legate all’alluvione del 2020 è infatti ora disponibile questo ulteriore stanziamento, che va a coprire la necessità dei Comuni, soprattutto i più piccoli, che non hanno bilanci sufficientemente capienti per coprire le spese per lavori che si rivelano spesso determinanti per la vita quotidiana della comunità.

Nei prossimi giorni i Comuni e le Province riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo.