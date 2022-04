Claudio Lauretta, in arte “Mister Voice”, per la capacità di modulare e modificare la sua voce, riesce ad imitare una moltitudine di personaggi, non solo replicandone la loro voce, la loro fisionomia, ma al tempo stesso riesce a calarsi nel loro modo di pensare e di esprimersi, offrendo vere e proprie esilaranti copie.

Ecco che allora, nello spettacolo teatrale “Imitamorfosi, si fonde l’imitazione con la metamorfosi. L’attore, il cantante o il politico di turno vengono riproposti in modo fantasioso, svelandone i tic, le manie e i comportamenti. Claudio nel rinnovato spettacolo teatrale, con ritmi serrati, racconta ripercorrendo, anche attraverso il suo percorso artistico, i cambiamenti delle mode, la migrazione del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e recente politica, avvalendosi di vecchie e nuove imitazioni, canta e si trasforma in modo camaleontico, con mezzi semplici, ma ben congeniati, quali occhiali, cappelli, parrucche e barbe posticce, come un moderno Fregoli.

Al suo fianco, il Maestro Picollo, abile chitarrista, che da anni lo accompagna “svogliatamente” in tutti i palcoscenici d’Italia, sembra non divertirsi molto ad essere lì ma, con le sue esternazioni fulminee e sagaci, fa subito breccia nel cuore del pubblico.

“Imitamorfosi” è per tutti, fa trascorrere momenti spensierati e tiene incollato lo spettatore in uno spettacolo in cui l’energia è sempre al top, in modo leggero, amichevole, non banale, dal momento in cui inizia sino alla fine.

Claudio Lauretta, dopo aver vinto nel ’95 il Premio del Pubblico partecipando al “Festival Nazionale del Cabaret”, debutta in tv a “Striscia la Notizia”, il famoso TG satirico di Canale 5, dove ha interpretato in modo straordinariamente fedele i personaggi di Antonio Di Pietro e il famoso chef Gianfranco Vissani, ma la galleria dei personaggi imitati da Claudio non si esaurisce qui, nella trasmissione “Una volta al mese”, duetta con Pippo Baudo, imitando l’ex presidente Oscar Luigi Scalfaro, diventa Platinette nella trasmissione “Libero” di Teo Mammucari, affianca Renato Pozzetto, rubandogli le sembianze a “Si, si e’ proprio lui” e ancora interpreta il famoso Fracchia recitando con Paolo Villaggio in un divertente sketch ne “I Raccomandati”. Piero Chiambretti lo vuole con sé nella fortunata trasmissione “Markette” e al Dopo Festival a Sanremo del 2007. Nel 2008 l’autore Gregorio Paolini, lo ha voluto nel cast fisso di “Tintoria show”, in onda su Rai 3. Le sue ultime apparizioni televisive sono a “Scorie” su Rai 2, condotta da Nicola Savino,“Central Station” su Comedy Central, Zelig su Canale 5 edizione 2012 condotta da Claudio Bisio e Paola Cortellesi e nelle ultime due edizioni di COLORADO CAFE’ 2017 con Luca e Paolo e COLORADO 2018 con Paolo Ruffini su Italia Uno. Dal 2006 al 2018, tutti i giorni trasmette in radio, prima prendendo parte nel famoso programma mattutino “Caffelatte news” con Paolo Dini, Lester e Alfonso Signorini a Radio Monte Carlo. Dopo, e dov’è tutt’ora, nel programma comico di punta “Ciao Belli” su Radio Deejay.Come attore cinematografico ha debuttato nel film “Nero Bifamigliare” con Claudia Gerini e Luca Lionello per l’esordio alla regia di Federico Zampaglione, leader del gruppo Tiromancino.

La stagione “Re-Match” è organizzata dall’associazione culturale “Commedia Community”, in collaborazione con il collettivo teatrale “Officine Gorilla” il Comune di Arquata Scrivia” ed il contributo del Comune di Gavin, Fondazione CRT e Regione Piemonte, è un progetto selezionato dal bando “Corto Circuito” della Fondazione Piemonte dal Vivo.

