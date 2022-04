Si è svolto questa mattina, venerdì 22 aprile, la nuova seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Tortona, in occasione della “Giornata della Terra”. La riunione, a cui hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo, il Vicesindaco Fabio Morreale, l’Assessore all’Istruzione Marzia Damiani, i Consiglieri Marcella Graziano, Filippo Fava e Nicolò Castellini, era infatti incentrata sulle riflessioni e le proposte per l’ambiente avanzate dai ragazzi delle scuole.

Numerosi i suggerimenti per migliorare la fruizione del verde cittadino: dalla possibilità di noleggiare biciclette per visitare le nostre colline, alla necessità di installare altri cestini per i rifiuti nei parchi per aiutare a tenerli puliti, poi l’idea di visite guidate, di aree attrezzate per gli animali d’affezione o per praticare attività sportive, tutti spunti che sono stati raccolti in un dossier consegnato all’Amministrazione, insieme alle riflessioni elaborate dai ragazzi faranno parte della mostra dedicata ad Ambiente Scrivia che sarà inaugurata al Museo Orsi venerdì 29 aprile.

Erano presenti anche i volontari della APS La Fenice e del Servizio Civile che hanno presentato il progetto per il censimento delle essenze che compongono il verde cittadino, con la dimostrazione pratica del funzionamento dell’apposita app digitale in grado di riconoscere foglie e piante.

Al termine il Sindaco Federico Chiodi ha ringraziato tutti i partecipanti e, confermato che le proposte saranno discusse dalla Giunta e condivise anche con gli enti superiori, come Provincia e Regione che partecipano alla cura degli ambienti naturali sul nostro territorio.