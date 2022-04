Due dei quattro componenti (Samuele Perduca e Nicolas Megna) sono di Tortona ed è per questo, probabilmente che nella scheda Rai del programma (https://www.rai.it/ufficiostampa/assets/template/us-articolo.html?ssiPath=/articoli/2022/04/The-Band-9c4fa996-006d-46ba-84c8-50449b42d2c9-ssi.html) gli Anxia Lytics sono considerati una band di Tortona anche se la bionda cantante Alessia Gerardi è milanese e il bassista Luca Furfaro è della provincia di Genova.

Ci riferiamo ovviamente agli Anxia Lytics di cui i 4 sono componenti, che sta riscuotendo un grandissimo successo nelle prime due puntate di “The Band” il nuovo programma di Carlo Conti in onda tutti i venerdì sera su Raiuno.

Nelle prime due puntate hanno cantato “A mano a mano” di Cocciante e “Dedicato” di Loredana Berté. Sono attualmente al secondo posto della classifica provvisoria ma hanno riscosso tanti complimenti dalla critica per l’originalità con cui cantano queste vecchie canzoni. I quattro sono la Band di Dolcenera.

Ciascuna band, infatti., è guidata da un tutor che la seguirà anche per tutto il percorso, dando consigli e preparando i brani che dovranno eseguire e Dolcenenra segue la band tortonese composta da:

Alessia Gerardi (23 anni, di Lallio in provincia di Bergamo), cantante e polistrumentista;

Samuele Perduca (21 anni, di Tortona in provincia di Alessandria), chitarrista;

Nicolas Megna (22 anni, di Tortona in provincia di Alessandria), batterista;

Luca Furfaro (di Rossiglione in provincia di Genova), bassista.

Ma chi sono i quattro musicisti? Li abbiamo avvicinati per una breve intervista

La storia degli “ANXIA LYTICS” ha inizio nel 2019 durante una jam session in un live club di Milano.

Come vi siete conosciuti?

E’ sempre piaciuto molto a ognuno di noi frequentare questo tipo di locali, che nel tempo ci hanno permesso di conoscere tanti nuovi musicisti e raccogliere degli ottimi stimoli – dicono i 4 giovani. E’ proprio cosi, quasi per caso, che ci siamo ritrovati insieme sullo stesso palco, senza esserci mai visti prima o tanto meno essere entrati in sala prove. In breve tempo si crea una bellissima amicizia, rafforzata dalla condivisione di gusti musicali affini, di idee e da una forte voglia di fare musica insieme.

Com’è nata l’idea della Band?

Siamo studenti, alcuni di noi stanno terminando gli studi e hanno i proprio impegni, proveniamo da città diverse del nord Italia ma cominciamo comunque ad incontrarci tra Bergamo, Genova e Tortona trascorrendo del tempo insieme in sala prove alla ricerca del nostro sound. Una delle nostre più grandi passioni è quella di arrangiare e tentare di dare la nostra “voce” a qualsiasi brano scegliamo per il nostro repertorio: una sfida difficile in cui quotidianamente ricerchiamo lo stimolo per dare ancora di più.

Come avete iniziato? E quanto è stata dura la pandemia?

Dopo alcuni mesi di prove ed esperimenti è il momento di iniziare a proporre live il nostro progetto; arrivano le prime serate, le prime occasioni reali per far ascoltare la nostra idea di musica, ma dopo tanta fatica e sudore accade l’impensabile. Marzo 2020. La musica improvvisamente si ferma, il mondo sprofonda nel caos e da un giorno all’altro ci ritroviamo rinchiusi ognuno in casa propria a chilometri e chilometri di distanza. Tutti i nostri progetti ci appaiono in un attimo fragili e lontanissimi ma decidiamo di non arrenderci. Durante la quarantena continuiamo a frequentarci online, passiamo diverse serate insieme in videochiamata facendoci compagnia senza abbandonarci allo sconforto.

Per continuare a lavorare insieme avviamo anche la registrazione a distanza di alcuni brani, producendo video da pubblicare sui social. Dopo mesi di incertezza finalmente le prime restrizioni si allentano e si intravede uno spiraglio di luce. Possiamo finalmente riabbracciarci e tornare a fare ciò che ci fa stare meglio, suonare insieme!

Poi siete stati scelti per il programma di Carlo Conti. Quali aspettative?

Ce la stiamo mettendo tutta per esaudire i nostri sogni, sappiamo che il percorso è ancora lungo e tortuoso, ma siamo pronti a metterci completamente in gioco per riuscire a condividere la nostre idee musicali con più persone possibili!

Se le premesse sono queste, ai ragazzi “Tortonesi” si potrebbe aprire veramente un radioso futuro.

Intanto vi invitiamo a seguire non solo la trasmissione ma collegarvi sulla loro pagina Facebook

Cogliamo l’occasione per fare gli auguri ad Alessia Gerardi che proprio oggi, sabato 30 aprile, mentre scriviamo questo articolo, compie gli anni: A tutti, invece gli auguri di un grande successo e credeteci se vi diciamo che sentirete molto parlare in futuro di questa Band, perché i numeri per sfondare li hanno tutti.

