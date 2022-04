È stato pubblicato sul sito internet del Comune di Novi Ligure l’avviso per la concessione di contributi economici a favore delle associazioni e società sportive destinati a supportare le famiglie per la ripresa delle attività sportive dei giovani. Il bando, a cura del Comitato Sportinnovi, prevede che i fondi dovranno servire a ridurre il costo a carico delle famiglie per le attività sportive dei minori nel corso della stagione 2021/2022. Il termine ultimo per la presentazione delle istanze da parte delle società sportive è fissato al 30 aprile 2022.

«Con questo nuovo intervento, che mette a disposizione circa 30.000 euro – sottolinea l’Assessore allo Sport Andrea Sisti-, l’Amministrazione comunale continua la propria azione di sostegno al mondo dello sport, duramente colpito dal covid. In questo momento è importante sostenere la ripresa con un provvedimento mirato nei confronti dei giovani e delle famiglie, in particolare quelle più bisognose. Grazie alla preziosa collaborazione delle società sportive novesi vogliamo, pertanto, aiutare concretamente e incentivare quanto più possibile la pratica dell’attività fisica da parte dei giovani».

Il contributo nasce dalla consapevolezza che il periodo che stiamo vivendo, caratterizzato da numerose misure restrittive a causa della pandemia, ha avuto un forte impatto sui minori, come testimoniato da numerosi studi scientifici. La SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) durante il suo 29° Congresso Nazionale (settembre 2021), ha evidenziato che i ragazzi hanno fisiologicamente bisogno della relazione, e lo sport è uno dei mezzi migliori per cercare di dare una risposta concreta a questa emergenza.

Sentite le società sportive rappresentate nella Consulta Sportiva Comunale e constatato il bisogno dei ragazzi di riprendere le attività sportive extra-scolastiche, pesantemente colpite dall’emergenza Covid nel 2020 e nel 2021, si è deciso, quindi, di favorire il ritorno allo sport attraverso un finanziamento specifico.