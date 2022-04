Continuano l’impegno ed il lavoro dell’Amministrazione di Bordighera per cogliere le opportunità di crescita, sviluppo ed investimenti del PNRR, dopo la partecipazione a bandi specifici con progettualità per la Pineta del Capo ed il Giardino Winter e per la riqualificazione energetica del Palazzo del Parco.

La Giunta Comunale ha infatti approvato in linea tecnica i progetti, nell’ambito della Forma Associata tra Comuni del Bacino d’Affidamento Ventimigliese, per la domanda di accesso al contributo per la realizzazione di proposte finalizzate al miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e all’incremento della percentuale della raccolta stessa.

Più in particolare, la proposta prevede la fornitura e la posa in opera di eco-isole informatizzate di varie dimensioni con accesso controllato e apertura che permetta l’identificazione del conferitore. Viene inoltre compresa l’installazione di impianti di sorveglianza di ultima generazione, collegati con gli Uffici Comunali, al fine di prevenire e monitorare l’abbandono su strada dei rifiuti; ad integrazione, l’acquisto di eco-compattatori e totem.

I progetti sono stati predisposti dalla Società di Ingegneria PMF S.r.l.s. – Project Management & Finance.​