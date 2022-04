Nei giorni scorsi si è celebrata la Giornata Internazionale per la consapevolezza sull’Autismo: l’Istituto Marconi ha organizzato un incontro di riflessione sull’Autismo con la presentazione della riflessione “Quando la Speranza non ha Confini”. Quest’ opera è stata scritta e presentata dalla concittadina Gaetana Maria Cristina Internicola, madre di un alunno autistico che ha frequentato la sede associata I.P.S C. Carbone sino all’anno scolastico 2019/2020.

L’autrice ha saputo intrattenere e coinvolgere il pubblico con umiltà e grande sensibilità d’animo: dedicando l’opera ai genitori di bambini e di ragazzi autistici, soffermandosi sulle loro principali caratteristiche e necessità, descrivendo le sofferenze, le criticità del progetto di vita del figlio ma anche le grandi soddisfazioni per i suoi successi nel campo dell’autonomia, della socializzazione e dell’apprendimento. Infine un particolare spazio è stato descritto riguardo all’importanza delle buone prassi per l’inclusione scolastica degli studenti autistici nei vari ordini di scuole.

Moderatori: il Dirigente Scolastico Prof. Guido Rosso e la Professoressa Chiara Sala, già referente al sostegno dell’Istituto Marconi.