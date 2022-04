Il calendario culturale della Città di Voghera propone diversi appuntamenti di spicco nel mese di Aprile. Partiamo da questo fine settimana, da Sabato 2 Aprile, dove alla Civica Biblioteca Ricottiana in Via Gramsci, n. 1, si terrà la presentazione di Mauro Zambellini, autore del libro “The Allman Brothers Band – I ribelli del southern rock”.

Si prosegue Sabato 9 Aprile, dalle ore 15 alle ore 19, con l’apertura al pubblico della dimora storica di Palazzo Gallini di Via Emilia, n. 7. La figura di Carlo Gallini, ingegnere e artista, è ricostruita attraverso pannelli illustrativi realizzati dall’Ufficio Cultura e dall’Archivio Storico. L’esposizione di documenti dell’epoca contribuiscono ad arricchire il percorso conoscitivo. Gli allievi della Civica Scuola di Musica accompagneranno, con l’esecuzione di brani classici, la durata dell’evento. Gli alunni dell’Istituto Gallini accoglieranno i visitatori con una breve introduzione biografica del fondatore della scuola. L’ingresso sarà previsto mediante prenotazione nel rispetto delle normative anti-Covid. I riferimenti sono l’indirizzo e-mail cultura@comune.voghera.pv.it e il numero di telefono 0383/336316. Mercoledì 13 Aprile alle ore 21, presso la Civica Biblioteca Ricottiana, sarà in programma il Concerto per la settimana santa, con Franz Joseph Hayden, intitolato “Le sette ultime parole del nostro Redentore sulla Croce” versione per quartetto d’archi, a cura de I Solisti del Demetrio. Giambattista Pianezzola e Claudia Monti saranno in scena ai violini, Maurizio Schiavo alla viola, Daniele Bogni al violoncello e Francesco Melchiorri sarà la voce narrante. L’ingresso sarà libero, sempre nel rispetto delle normative anti-Covid.

“Stiamo parlando di tre appuntamenti di spessore – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Carlo Fugini -. La presentazione del libro di Mauro Zambellini è dedicata ad un’attività musicale locale. Casa Gallini sarà riaperta ai vogheresi Sabato 9 Aprile, e l’iniziativa si ripeterà il 21 Maggio, con una terza data in previsione tra Settembre ed Ottobre. I presenti potranno visitare la bellissima esposizione del materiale dell’epoca, tutto quanto estrapolato dall’Archivio Storico. Si tratta di un’occasione per riavvicinare la cittadinanza a Casa Gallini. Un altro evento da me fortemente voluto è il concerto, in concomitanza con la Pasqua. Si tratta di un momento di riflessione sul momento attuale, sugli ultimi avvenimenti, con l’obiettivo di diffondere un messaggio di pace e fratellanza. Stiamo cercando di lavorare su molteplici aspetti, fornendo qualcosa a 360° e muovendosi su vari interessi. La dimostrazione si è avuta anche Sabato scorso, con la presentazione del libro “L’altra Voghera”, ad opera del professor Guberto, riguardante lo sviluppo cittadino dal 1750 al 1950, con il lavoro dell’Architetto Calvi in merito all’urbanistica. Si tratta di un libro che consiglio vivamente di leggere”.

