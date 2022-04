Il Comune di Voghera ha aderito alla campagna di sensibilizzazione sull’autismo, mediante una serie di iniziative che si prefissano l’obiettivo di recare una maggiore riflessione sulla tematica. In occasione della giornata mondiale dell’autismo, fissata per il 2 Aprile, e per tutta la settimana corrente, il palazzo del nostro municipio è illuminato di blu. Un segnale di vicinanza e di sostegno concreto nei confronti delle persone autistiche e delle loro famiglie.

Tramite l’assessorato all’istruzione, il Comune di Voghera ha patrocinato e sostenuto il progetto “Comprendere le differenze per trovare obiettivi comuni all’interno dell’Agenda 2030 ONU”, realizzato dall’associazione Controvento, in collaborazione con il Liceo “Galilei”. L’obiettivo è quello di sensibilizzare, informare ed educare gli studenti nei confronti dell’autismo attraverso un percorso teatrale che stimoli la comprensione verso l’altro, l’incontro tra le diversità e lo sviluppo di risorse di cittadinanza attiva. Il Comune, inoltre, ha concesso l’utilizzo gratuito della sala convegni “Maffeo Zonca” per la realizzazione del progetto. L’associazione Controvento si occupa di progetti e percorsi a beneficio di famiglie con bambini autistici, e promuove iniziative che permettano loro di partecipare a percorsi di inclusione e autonomia. Il Liceo ha risposto positivamente, in particolare la classe 3°B Scienze Umane del Liceo Galilei sarà coinvolta in PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento – con un laboratorio teatrale. Nel mese di giugno è previsto un incontro finale, che verrà realizzato con il Patrocinio del Comune di Voghera, in collaborazione con gli Enti del territorio e in sinergia con la classe 3°A Scienze Umane del Liceo con il quale è stato attivato un PCTO dal mese di marzo.

Sempre per aumentare la sensibilità sulla tematica, il Comune ha inoltre patrocinato l’iniziativa “Le donne e le arti marziali”, organizzata dall’ASD Arti Marziali Pavia, che offre un corso gratuito anche alle persone autistiche. L’iniziativa, che ha l’obiettivo di cancellare lo stereotipo dello sport tipicamente maschile, è rivolta infatti anche alle donne affette da disabilità, quali sindrome di Down, disabilità cognitiva e autismo. L’associazione pavese ha una sede secondaria a Voghera in via Kennedy 104 presso il Riability Point.

“Come Amministrazione Comunale, mostriamo sempre il nostro massimo impegno in prima linea per sostenere le persone autistiche e le rispettive famiglie – sottolinea il Sindaco Paola Garlaschelli -. Stiamo parlando di iniziative concrete. E’ nostra volontà coinvolgere sempre molteplici attori per ottenere la massima sensibilizzazione in merito alla questione. Con la sinergia presente tra più attori, è possibile perseguire obiettivi davvero prestigiosi”.

“Tutti insieme possiamo contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone autistiche e delle loro famiglie, sostenendole da vicino – spiega l’Assessore all’Istruzione Simona Virgilio -. L’autismo è un tema importante e oggetto di tanta attenzione su cui è assolutamente fondamentale fare rete. A tal proposito si ringrazia anche l’associazione Controvento e il Liceo “Galilei” per l’ottima azione, promozione e collaborazione. Si è dato vita, inoltre, grazie all’Asd Centro Arti Marziali Pavia, con il quale persiste una sinergia preziosa e significativa, un progetto interessante con degli obiettivi ben precisi, che ha un’utilità sociale, oltre a rappresentare valori sportivi. A tutto ciò si aggiungono altre azioni che andremo ad intraprendere con le altre associazioni di carattere sportivo e con le scuole sulla sensibilizzazione alla tematica e sull’inclusione”.

