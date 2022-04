Il Comune di Tortona comunica che l’Anas ha eseguito la pulizia delle piazzole, delle scarpate e dei fossi lungo le statali 10 “Padana Inferiore”, la statale 211 “della Lomellina” e la statale 211 bis “Variante di Tortona” nell’ambito dei territori comunali di Tortona, Pontecurone e Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria. Le attività di raccolta dei rifiuti, sparsi su aree particolarmente vaste sia nelle dirette prossimità delle piazzole che nei terreni prossimi all’asse principale della carreggiata, sono state svolte dalle tre squadre dell’impresa di manutenzione ordinaria.

La pulizia è stata programmata in seguito al confronto tra Anas e i Comuni di Tortona, Pontecurone e Pozzolo Formigaro, attraversati dalle statali lungo le quali si registra il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Visto il condiviso intento di adoperarsi in maniera fattiva per mantenere il decoro sul territorio, Anas ha raccolto e stoccato in due piazzole di sosta i rifiuti sparsi lungo le statali che sono stati poi raccolti e conferiti in discarica per lo smaltimento dalla Società Gestione Ambiente S.p.A. di Tortona che ha partecipato all’iniziativa in sinergia con gli altri Enti.

Sono già previsti ulteriori incontri di coordinamento tra i Soggetti coinvolti per discutere dei passi da intraprendere nell’ottica di contrastare il grave malcostume dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti lungo le strade e le relative pertinenze.