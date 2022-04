E’ accaduto l’altro giorno, quando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono stati messi in allarme da una chiamata di una famiglia che non riusciva ad uscire dalla propria abitazione.

Si trattava di alcune persone che abitavano in via Legnano proprio a fianco del Municipio di Tortona.

I pompieri sono arrivati sul posto e grazie anche alle indicazioni fornite dalla famiglia chiusa all’interno dell’alloggio, si sono resi conto che la porta non si apriva né dall’esterno ma soprattutto né dall’interno.

La serratura era andata in tilt e non stato possibile fa nulla per sistemarla malgrado i numerosi consigli forniti dai Vigili del fuoco.

La famiglia tortonese era in isolamento in quanto affetta da Covid, ma l’apertura della porta d’ingresso – a prescindere – era necessaria perché comunque avevano necessità di ricevere generi alimentari ed altro per il loro sostentamento. Inoltre, una volta concluso l’isolamento, avrebbero dovuto prima o poi uscire dall’abitazione.

Per questo motivo i Vigili del fuoco, utilizzando un flessibile non hanno potuto far altro che aprire la porta liberando tutti i componenti della famiglia che adesso dovranno sostituirla con una nuova.