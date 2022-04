Una domenica non facile per i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona, impegnati in più fronti, ma per fortuna solo di duro lavoro senza danni irreparabili.

Numerosi gli interventi in atto da questa mattina, iniziati alle 8,18 in via Giuseppe Butti a Viguzzolo dove i pompieri sono intervenuti in una proprietà privata perché il vento di ieri sera ha fatto cadere un albero sulla linea elettrica per cui sono stati costretti a rimuoverlo e chiamare i tecnici.

Neppure il tempo di concludere che alle 9,34 sono stati chiamati in via Carbone a Carbonara Scrivia per un incendio di camino in un’abitazione, ma per fortuna con pochi danni.

Altro intervento, forse uno dei più pericolosi e gravi della giornata, è quello che si è verificato poco dopo di nuovo a Viguzzolo e ha riguardato la Torre deposito dell’acqua alta 36 metri che svetta sull’abitato: dal deposito idrico si sono staccati alcuni pezzi di bitume e sono caduti a terra per fortuna mentre non passava nessuno. I pompieri dopo aver interpellato sindaco e forze dell’ordine hanno cercato di salire sopra la torre ma l’ultimo accesso non è stato possibile aprirlo.

A quel punto hanno provato a salire sulla cima della torre che custodisce il deposito idrico con la scala teleferica, che però è alta “soltanto” 30 metri, per cui a quel punto, dopo alcune ore di lavoro, hanno optato per la chiusura di via Marconi, informando Gestione Acqua che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare in loco con una piattaforma e sistemare il danno.

Altro intervento nel pomeriggio a carezzano per alcuni pali pericolanti della Telecom che sempre a causa del veto si erano piegati .