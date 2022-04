Sabato 2 Aprile sarà la giornata dedicata a Gianluca Bozzola. Il “I° Memorial Bozzola” prevedrà un torneo di calcetto benefico interforze per ricordare l’agente della Polizia Locale di Voghera prematuramente scomparso lo scorso anno. L’iniziativa, organizzata dalla Polizia Locale, si terrà presso il centro sportivo Eurosport di strada Santa Maria Bianca, con il “fischio d’inizio” fissato alle ore 14:30. Tutto il ricavato, comprese le quote di iscrizione e le offerte raccolte, saranno devolute all’AGAL (Associazione Genitori e Amici del Bambino Leucemico onlus).

Il torneo prevede la partecipazione di Polizia Locale, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Commissariato di P.S., Polizia Penitenziaria, Carabinieri Comando Compagnia di Voghera e una squadra composta da Tribunale e Procura di Pavia, che verranno suddivise in due gironi. La Compagnia dei Vigili del Fuoco non potrà partecipare all’iniziativa. La conclusione è in programma, all’incirca, alle ore 18:15 con la premiazione dei team.

“Onoriamo la memoria del collega Gianluca Bozzola, persona sempre disponibile e generosa – afferma il Comandante della Polizia Locale Luigi Vella -. L’organizzazione del torneo va in questa direzione e si collega allo scopo benefico, in quanto il ricavato sarà devoluto all’AGAL”.

“La nostra Città vuole rendere omaggio ad una persona piena di valori, che ha dato tantissimo per Voghera – spiega il Sindaco Paola Garlaschelli nella foto in alto -. Gianluca è un vero esempio da seguire. Un sentito ringraziamento va rivolto alla Polizia Locale, che ha organizzato questa iniziativa a scopo benefico con impegno e serietà”.

“Quella di Sabato è una giornata importante – spiega l’Assessore con delega alla Polizia Locale, William Tura -. Si scende in campo per ricordare una persona speciale, un uomo meraviglioso, sempre disponibile, e un lavoratore instancabile, che ha fornito un contributo encomiabile per il Corpo di Polizia Locale. Il torneo coinciderà con un’iniziativa benefica, e la giornata assumerà un ulteriore valore di rilievo. La Città di Voghera non dimenticherà mai Gianluca, che rimarrà sempre nei nostri cuori. Ci tengo a ringraziare moltissimo lo staff della Polizia Locale, che ha dato vita all’evento”.

“Lo sport, unito alla nobile finalità benefica, diventa occasione importante per ricordare tutti insieme il nostro compianto amico Gianluca Bozzola – ecco le parole dell’Assessore allo Sport, Simona Virgilio -. Ringraziamo i colleghi di Gianluca, che hanno sapientemente organizzato l’evento benefico e tutti i partecipanti all’iniziativa”.

