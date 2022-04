Domenica 3 Aprile 2022,alle ore 17,30 presso il Salone Bricherasio a Fubine Monferrato, riprende la grande kermesse di concerti del Monferrato Classic Festival. Ad esibirsi il giovanissimo pianista Massimo Urban che proporrà in programma l esecuzione della Sonata K 332 in Do Maggiore di W.A.Mozart, la Sonata Op. 78 di L. van Beethoven. Il concerto si concluderà con l’ esecuzione di due brani celeberrimi e particolarmente amati dal pubblico, la Rapsodia n 2 e lo Studio ” La campanella” di F. Liszt. Nella sonata di Mozart affiorano già chiaramente fioriture di romanticismo e sono abbandonate le frivolezze del Rococò, grazie anche alle possibilità di nuovo pianoforte nel 1770 che stava prendendo piede sul clavicembalo. Ecco che il nuovo strumento offriva innovative qualità espressive,suoni cantabili e gradazioni dinamiche. Dopo aver composto la Sonata “Appassionata”, tre anni dopo, Beethoven compone l’78 che venne pubblicata nel novembre 1810 a Lipsia. Non si scorgono certo i

