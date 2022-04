La risposta ad alcune interrogazioni presentate dai gruppi di opposizione ha caratterizzato la seduta del Consiglio Comunale svoltasi mercoledì 27 aprile.

In merito all’apertura dei bagni pubblici in centro città, l’Assessore Diego Accili ha evidenziato diverse problematiche per la riapertura del servizio in viale Saffi e che attualmente sono allo studio due soluzioni per la realizzazione di servizi con cella in acciaio inox autopulente: una è legata alla ristrutturazione dell’ex edificio Cavallerizza, che ospiterà l’Accademia enogastronomica, l’altra alla riqualificazione di piazza XX Settembre.

Per quanto riguarda l’ex Caserma Giorgi, Accili ha spiegato che le reti lungo il perimetro dell’edificio, ora rimosse, sono servite a delimitare l’area dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza della facciata eseguiti dall’Agenzia del Demanio. Sempre l’Assessore ai Lavori Pubblici ha risposto in merito all’impalcatura presente in via Paolo da Novi spiegando che il tratto delle mura lesionato è attualmente in sicurezza e che si sta verificando la possibilità di inserire l’opera di ripristino della struttura, bene vincolato dalla Soprintendenza alle Belle Arti, all’interno dei lavori di ristrutturazione del piano nobile di Palazzo Dellepiane.

L’Assessore Edoardo Moncalvo ha poi risposto all’interrogazione sul reperimento di una nuova sede per lo Spazio Giovani elencando le varie iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale a favore delle politiche giovanili, dalla ristrutturazione del teatro Giacometti alle attività artistiche e culturali per bambini e ragazzi che si sono svolte al Museo dei Campionissimi.

In merito alle deiezioni canine, l’Assessore all’Ambiente, Roberta Bruno, ha replicato che, in accordo con Gestione Ambiente, in futuro saranno aumentati i cestini dedicati a questo tipo di rifiuti e che sono allo studio un sistema di distribuzione di palette e sacchetti insieme a campagne di comunicazione per sensibilizzare la cittadinanza su questo problema. L’Assessore Accili, inoltre, ha elencato una serie di interventi effettuati per migliorare la situazione dell’illuminazione pubblica che ha riguardato diverse zone della città.

In seguito il Sindaco, Gian Paolo Cabella, ha fornito alcuni chiarimenti sulla chiusura del supermercato MD di viale Pinan Cichero informando l’Assemblea di aver preso contatto già il 4 aprile scorso con la direzione del punto vendita. Nella risposta, giunta il 12 aprile, la Direzione ha confermato le proprie intenzioni imputando la causa alla necessità di contenere le forti perdite dovute al mutato assetto della zona per l’arrivo di altri operatori, già presenti dal 2016. Il Sindaco ha aggiunto che al momento non ci sono notizie di altri operatori interessati a rilevare l’attività e che sono stati presi contatti con la Coldiretti per realizzare un mercato rionale alimentare, anche utilizzando le disposizioni vigenti per le aree di sosta prolungata.

La seduta è proseguita con l’interpellanza dei gruppi consiliari di opposizione in merito allo stato di avanzamento del progetto della tangenziale Novi-Pozzolo. Tutti i Consiglieri che hanno preso parte al dibattito hanno evidenziato l’importanza di un’opera fondamentale per la città, in grado di decongestionare il centro urbano dal traffico pesante e favorire l’insediamento di nuovi insediamenti produttivi e logistici. Gli stessi hanno rimarcato l’esigenza di chiedere a Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) di accelerare l’iter progettuale. L’Assessore Accili ha informato che nel corso degli ultimi mesi si sono svolti diversi incontri con tecnici della Provincia di Alessandria e di Rfi per definire alcuni dettagli della progettazione. Accili, inoltre, ha ribadito con forza l’interesse dell’Amministrazione nella realizzazione dell’opera nonché l’impegno a sollecitare Rfi affinché il progetto venga portato avanti nel più breve tempo possibile.

Il Consiglio si è concluso con l’interrogazione in merito alla comunicazione istituzionale. L’Assessore Moncalvo ha informato che la selezione per l’inserimento nello staff di Giunta di un addetto alla comunicazione si è conclusa con l’assunzione di un giornalista pubblicista con contratto part time a tempo determinato. Tra i suoi compiti rientrano l’aggiornamento delle pagine facebook del Comune e del Sindaco, la copertura mediatica degli eventi a cui partecipa la Giunta e la promozione, in collaborazione con l’ufficio stampa e altri uffici comunali, di manifestazioni, conferenze e comunicati stampa. Moncalvo, infine, ha annunciato che l’imminente riorganizzazione dell’Ente sarà l’occasione per apportare dei miglioramenti, sia attraverso nuove assunzioni che all’individuazione di figure intermedie tra il Dirigente e i capi ufficio, per permettere di impostare meglio l’attività del Comune, compresa quella comunicativa.