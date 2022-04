Il collagene rappresenta quella proteina naturale del corpo umano che è fondamentale per la pelle e per la sua elasticità, garantendone compattezza e solidità. Nell’uomo, esso rappresenta circa il 6% del peso corporeo ed è dunque una vera e propria “colla” del corpo, che tiene insieme i tessuti connettivi dell’organismo quali pelle, cartilagini, tendini e tessuto muscolare.

Il collagene della pelle, in particolare, rappresenta la principale proteina strutturale del derma, con l’importante ruolo di sostenere la pelle garantendole, dunque, tono ed elasticità.

Con l’avanzare delle età, a partire dai 25 anni, la produzione di collagene tende a diminuire ed è per questo che studi in campo dermatologico hanno potuto fornire ottime possibilità per stimolarne la produzione, in maniera naturale o con prodotti idratanti studiati proprio per aumentare tono e compattezza della pelle.

Come aumentare il collagene nella pelle

Quando, con l’avanzare dell’età, l’organismo tende a una sempre più lenta produzione di collagene, la pelle comincia a presentare rughe, mancanza di elasticità e cedimenti cutanei. Se dopo i 25 anni la produzione di collagene diminuisce in quantità davvero esigua, negli anni successivi, specialmente verso i 50 anni, essa si riduce del 35%, in condizioni di salute stabili e normali.

Per prevenire questo fenomeno, bisogna stimolare le fibre a produrre nuovo collagene e questo è possibile anche adottando un’alimentazione più sana e variegata, composta principalmente da verdure, frutta, legumi, frutta secca e cereali integrali.

Nella propria dieta alimentare, dunque, è il caso di assumere cibi ricchi di vitamina C e di zolfo che contribuiscono, più di altri, alla formazione di collagene e al mantenimento di una pigmentazione naturale della pelle.

Altra componente che può aiutare a ritardare e prevenire questo fenomeno di diminuzione del collagene è rappresentata da una più adeguata esposizione ai raggi solari e dal consumo limitato di zuccheri raffinati che rendono la pelle più fragile e secca; anche evitare di fumare può garantire risultati positivi in quanto il fumo riduce considerevolmente il flusso di sangue delle cellule cutanee.

Idratazione della pelle

L’idratazione della pelle è una componente fondamentale per aumentare il collagene; una buona abitudine è quella di bere almeno due litri di acqua al giorno e consumare e consumare ortaggi ricchi di acqua, che contribuiscono ad una maggiore idratazione.

Altra buona pratica è quella di applicare creme e lozioni, sia di giorno che di notte, che aiutino a proteggere la pelle dagli agenti esterni, agevolando la corretta stimolazione alla produzione di collagene.

A tal proposito, possono essere di grande aiuto prodotti a base di collagene, tra i quali i più efficaci risultano essere quelli abbinati all’acido ialuronico, come la crema acido ialuronico della linea Ricette del Dott. Pignacca.

Questa molecola è in grado di trattenere una quantità considerevole di acqua, aumentando, dunque, l’idratazione degli strati più profondi della pelle, garantendo l’attenuazione dei segni del tempo.

Seguendo questi piccoli gesti quotidiani in maniera costante, si possono raggiungere risultati sorprendenti, agevolando il mantenimento di una migliore elasticità e compattezza dei tessuti, e di conseguenza ottenere una pelle più compatta e setosa.