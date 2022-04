Nei giorni scorsi si è svolta, nel parco del Castello, la corsa campestre nella fase d’istituto del Liceo Peano valida per i Campionati Studenteschi.

Gli studenti hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo: 150 partecipanti in tutto, divisi per categorie (allievi m/f e juniores m/f). L’evento è stato l’inizio di un graduale ritorno a tutte le attività motorio-sportive interrotte dalla pandemia, ma anche un ritorno alla socialità per i ragazzi: una sorta di “ripartenza sociale e scolastica” che fa vivere la scuola come momento educativo e formativo dello stare bene insieme.

Il fatto di mettersi in “gioco” con compagni e avversari in una sana competizione consente di vivere vittoria e sconfitta, in egual misura, come motivo di crescita.

I primi classificati per ogni categoria: Musso Arianna (Allieve), Murtas Elian (Allievi), Malaspina Elisabetta (Juniores F), Abbà Ronchi Filippo (Juniores M), Cresta Andrea (categoria speciale)

Altre sfide ci aspettano!!!

Un grazie particolare alla nostra dirigente, prof.ssa Maria Rita Marchesotti, alla prof.ssa Balossino (delegata CONI) e ai nostri insegnanti di scienze motorie e sportive Susanna Sgheiz, Gianluca Messina, Davide Giacomello, Massimo Gambarotto.

Tommaso Presotto e Elena Bottone 4° Classico Peano