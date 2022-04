Ernst Knam, tedesco di origine e milanese di adozione, sarà il super ospite della nona edizione di “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” (Diano Marina, 6-7-8 maggio), la manifestazione dedicata alle erbe aromatiche, ai prodotti tipici e alle eccellenze dell’agroalimentare della Riviera ligure di ponente.

Knam, Chef Pâtissier e personaggio televisivo conosciuto come “Il Re del Cioccolato”, sarà uno dei protagonisti di Aromatica che, dopo due edizioni forzatamente slittate a settembre, quest’anno si terrà nuovamente in primavera.

Oltre che da una sessantina di stand di produttori e da numerosi food track che coloreranno l’intera isola pedonale del centro cittadino, le tre giornate di Aromatica saranno caratterizzate da cooking show, laboratori, presentazioni, degustazioni, conferenze, concorsi a tema, spettacoli serali e molte altre iniziative.

Confermate le ormai famose cene a 4 mani e coinvolti anche buona parte dei commercianti e dei locali del comprensorio.

—

Profilo Ernst Knam

ERNST KNAM, classe 1963, nato a Tettnang (lago di Costanza), da bambino sogna di fare il poliziotto, ma la mamma lo convince a diventare pasticcere: “Così avremo la torta ogni domenica”. Lui frequenta una scuola di pasticceria, fa esperienza in vari ristoranti stellati nel mondo, arriva a Milano nel 1989 e lavora come capo pasticcere nel ristorante di Gualtiero Marchesi, in via Bonvesin della Riva. Nel 1992 apre il suo negozio in via Anfossi 10, L’Antica Arte del Dolce, che nel 2015 cambia nome diventando, Pasticceria Ernst Knam. Creativo, amante della sperimentazione, negli anni vince molte competizioni nell’ambito della pasticceria e in quello della cucina.

Autore di numerosi libri di ricette che avvicinano l’arte dello Chef ai lettori appassionati di dolci e di cucina in generale.

Dal 2012 è un volto televisivo, “Il Re del cioccolato” è il programma con cui ha esordito e che lo ha reso noto al grande pubblico seguito da “Che Diavolo di Pasticceria” e “Bake Off Italia”, che anche quest’anno lo elegge a giudice dei pasticceri amatoriali d’Italia per la decima edizione. Numerose le sue partecipazioni a programmi di cucina in qualità di ospite e diverse puntate speciali sempre nei canali dedicati al food.

Nel 2021 è protagonista assieme alla moglie Alessandra Mion del programma Dolce Quiz, in onda su Rai 2 a partire dal 16 ottobre, in qualità di co-conduttori insieme ad Alessandro Greco, dove due squadre di concorrenti vip rispondono a domande sui dolci italiani.

Sempre nel 2021, dal mese di novembre, i coniugi Knam partecipano il venerdì al programma “I Fatti Vostri”, in onda su Rai 2 a partire dalle 11:00, all’interno della rubrica “La Dolceria”, che condurranno insieme ad Anna Falchi fino al 3 giugno 2022.