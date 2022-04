Trambusto e preoccupazione ieri pomeriggio, domenica 24 aprile, in Corso Romita a Tortona, nel tratto compreso tra il semaforo di via San Marziano e via Anselmi e la rotonda del bar Rico.

Erano da poco passate le 17, quando secondo la prima sommaria ricostruzione dell’accaduto, un’anziana Tortonese noventenne si è recata sul balcone della propria abitazione e improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento, si è messa ad urlare ad squarciagola.

L’anomalo comportamento della donna ha attirato le attenzioni dei persone che stavano passando sulla strada in quel momento, degli automobilisti che sentivano le grida e ovviamente dei vicini di casa.

Qualcuno, visibilmente preoccupato per quello che poteva essere accaduto o avrebbe potuto succedere, ha subito dati l’allarme chiamando il 112.

Sul posto, così, è subito intervenuta la pattuglia dei Carabinieri di Tortona, l’ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco del Distaccamento cittadino. La donna, secondo quanto emerso sembrava in forte stato di agitazione: le forze dell’ordine ma da quanto si è potuto appurare si trovava da sola in casa con la serratura chiusa dall’interno.

Le forze dell’ordine hanno cercato di farsi aprire, ma quando la donna dopo numerose richieste, continuava imperterrita ad gridare dal suo balcone è stato deciso di forzare l’ingresso dell’abitazione, prenderla e trasportata all’ospedale cittadino “Santi Antonio e Margherita” per le cure del caso.