Cercare di fronteggiare la situazione attuale di crisi economica, proponendo un servizio gratuito ai cittadini in cerca di lavoro. In quest’ottica il Comune di Voghera ha instaurato una collaborazione con la Fondazione “Le Vele” per l’apertura di uno sportello dedicato al mondo del lavoro, in grado di costituire un punto di riferimento per i cittadini inoccupati o disoccupati, al fine di ottenere informazioni e conoscere eventuali opportunità disponibili sul territorio. Per questo servizio, è stato messo a disposizione il locale di proprietà comunale di piazza Cesare Battisti n. 5.

Lo sportello sarà usufruibile nelle seguenti date, 28 Aprile dalle ore 9:30 alle 12:30, 12 e 26 maggio, 16 e 30 Giugno, 14 e 28 Luglio. Per ulteriori informazioni e per prendere appuntamento, occorre contattare i numeri 0382/466854 e 0382/474772. Il progetto avrà la durata di un anno con possibilità di prosecuzione di un ulteriore anno in relazione agli esiti positivi della collaborazione. Lo sportello potrebbe diventare, inoltre, un punto di riferimento per le aziende del territorio che cercano personale adeguatamente preparato e formato secondo le proprie esigenze usufruendo delle politiche attive in atto avviate da Regione Lombardia.

La Fondazione “Le Vele”, con sede a Pavia, in via Lungo Ticino Sforza n. 56, ha presentato un progetto finalizzato, rivolto ai giovani e agli adulti in cerca di nuova occupazione o fuoriusciti dal mondo del lavoro. “Le Vele” è un Ente accreditato per la formazione professionale e i servizi al lavoro da Regione Lombardia con un forte radicamento territoriale nelle province di Pavia e Milano, che progetta e realizza servizi di orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro mirati allo sviluppo professionale della persona, contribuendo alla crescita economica del territorio e all’integrazione sociale. Dal 2004 la Fondazione opera attraverso servizi rivolti alla persona, alla formazione scolastica, alla formazione in ambito aziendale e della Pubblica Amministrazione, promuovendo buone pratiche e scambio di conoscenze di politiche attive.

“La collaborazione si prefissa degli obiettivi precisi e mirati – spiega il Sindaco Paola Garlaschelli -. Il Comune di Voghera rivolge questo servizio alle persone, che, a causa della situazione di crisi economica, si trovano attualmente senza lavoro. Vogliamo dimostrare, in quest’ottica, il nostro sostegno più totale. Un grosso ringraziamento va attribuito alla Fondazione “Le Vele” per aver proposto un progetto di spessore”.

“Prevale l’interesse pubblico comune alle parti da perseguire, ovvero di offrire opportunità di lavoro a giovani e adulti in cerca di occupazione in un momento delicato, attraverso la rete messa in atto tra enti, associazioni e istituzioni – afferma il vice Sindaco Simona Virgilio -. Vogliamo ringraziare per la preziosa collaborazione “Le Vele”, che ha sempre operato nel sociale, con particolare attenzione alla famiglia, ai servizi alla persona e alla formazione scolastica, e che ha progressivamente esteso l’ambito di azione anche alla formazione aziendale, alla promozione del territorio e alle problematiche del lavoro e dell’occupazione. Il progetto proposto risulta molto interessante e ci auspichiamo che la collaborazione possa essere ulteriormente prorogata”.

“La Fondazione si mette a completa disposizione delle istituzioni per aiutare i giovani e, in generale, le persone attualmente disoccupate, fornendo loro una riqualificazione, un aiuto nella formazione e nella ricerca del lavoro – sottolinea la Direttrice della Fondazione “Le Vele” Livia Andolfi -. Abbiamo predisposto un calendario che prevede la presenza del nostro referente allo sportello. Contiamo molto su questa collaborazione instaurata con il Comune. Vogliamo cercare di lavorare insieme alle imprese, pertanto avremo in previsione dei corsi di logistica e magazzino, sempre a Voghera”.

