“Incontri DiVini, associazione no profit tortonese, organizza per la giornata di domenica 10 aprile, a partire dalle ore 16 una gustosa merenda per celebrare il terzo anno di attività.

L’evento prevede una degustazione di quattro dolci frutto di diverse tecniche di pasticceria abbinati a quattro bevande al bicchiere, ai quali ogni partecipante dovrà assegnare un punteggio in base alla propria valutazione personale.

Al termine della degustazione, si decreterà il dolce vincitore, al quale sarà associata una squadra che si aggiudicherà il premio della vittoria.

Appuntamento per domenica 10 aprile ore 16 presso il salone dell’associazione Famiglie di Berzano, a Berzano di Tortona.

Per partecipare contattare gli organizzatori al numero 3791851796 oppure mandare una mail all’indirizzo info.incontridivini@gmail.com“