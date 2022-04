La Classe V della Scuola Primaria “A. Filipponi” di San Bartolomeo al Mare ha vinto il primo premio del Concorso organizzato dalla sezione Golfo Dianese dell’ANPI rivolto agli alunni delle Scuole dell’Istituto Comprensivo di Diano Marina (tutti i plessi del Golfo Dianese). Il Concorso premiava gli elaborati di classe prodotti con la più ampia libertà di espressione (ricerche storiche, narrazioni, interviste, riflessioni, disegni, fotografie, …) organizzati in materiale audiovisivo. Le opere dovevano aderire alla traccia: “Inciampare nella memoria: le studentesse e gli studenti sono invitati a fare emergere figure del nostro territorio che si sono spese per la libertà mettendo a repentaglio la propria vita perché credevano nel prossimo e in un futuro migliore per tutti”.

La Classe V di San Bartolomeo al Mare ha presentato un video creato con disegni e voce dei ragazzi, sulla base di una lettera di Luigi Ardoino. Un commovente e coinvolgente racconto animato, pagine di storia viva.

“Grazie soprattutto – hanno scritto i ragazzi – per averci insegnato che la strada della Resistenza è stata lastricata di grandi sacrifici e gesti eroici, ma anche di più piccole pietre di inciampo che sono stati gesti coraggiosi, spesso silenziosi, ma indispensabili per la conquista della libertà. Ognuno di noi può essere una di queste piccole pietre”.