Per la sua terza edizione il 4 giugno ritornerà a Cartosio (AL), comune dove esordì nel 2020, il festival “Ri-Costituente” dedicato ad amplificare la voce dei giovani sul futuro del Paese, a partire dai luoghi dei padri costituenti. Tramite il bando in scadenza il 26 aprile sono in corso di selezione 10 ragazze e ragazzi tra i 16 e 25 anni: se prescelti in base a curriculum, esperienze di partecipazione sociale e motivazione, verranno invitati a Cartosio dove prenderanno parte come testimonial a incontri e laboratori che coinvolgeranno giovani da tutta Italia.

La sede non è casuale: Cartosio è infatti il paese che ospitò nei suoi ultimi anni Umberto Elia Terracini, presidente dell’Assemblea Costituente a cui dobbiamo le fondamenta della nostra Repubblica Democratica; è tra gli enti premiati nel 2020 al concorso “Voler bene all’Italia” e da poco ha ottenuto il riconoscimento di Comune turistico. Ma è coinvolto anche Stella San Giovanni, nel Savonese, che fu luogo d’origine dell’indimenticato Presidente della Repubblica Sandro Pertini, in una mappa ampia che permette di porre le basi per il futuro guardando al passato.

Vede collaborare Cartosio e Stella San Giovanni anche il concorso artistico “Natura Futura”. Studentesse e studenti tra i 6 e i 16 anni possono partecipare con disegni a tema libero, tecnica a scelta, ispirati al titolo dell’iniziativa. Il supporto potrà essere carta, cartoncino o tela, formato 21×21 cm. Sul retro dovrà essere segnato nome, cognome, comune di residenza e -in caso di partecipazione tramite scuola- anche scuola e classe. La consegna dovrà avvenire entro il 15 maggio 2022 presso il Comune di Cartosio, via

Giovanni XXIII n° 8 o presso il Comune di Stella, Località Rovieto Superiore n° 3 con consegna a mano o per posta. Le opere partecipanti andranno a formare una mostra visitabile nella giornata del 4 giugno.

Commentano il sindaco, Mario Morena, e la vicesindaca, Maria Teresa Zunino: “Cartosio è il paese in cui ha trascorso i suoi ultimi anni ed è sepolto Umberto Terracini, presidente dell’assemblea Costituente del 1948, ed è qui che è nato il progetto Ri-Costituente.

Ospitiamo quest’anno la terza edizione del Festival che qui ha mosso i primi passi. Cartosio è un comune molto attento alle tematiche ambientali, e -in continuità con le nostre Feste Fruttuose- portiamo al festival il bando Natura Futura con cui invitiamo i bambini a disegnare la natura che vorranno domani.

Il 4 giugno saremo per un giorno la Capitale dell’Italia del 2050 e vorremmo che arrivasse a tutti la necessità di avere a cuore l’ambiente, risorsa preziosa nei piccoli paesi delle aree interne che, non a caso, sono stati riscoperti nel periodo del lockdown. Per noi Ri-Costituente è anche una occasione per far conoscere la bellezza del nostro territorio attraverso le figure dei grandi uomini che lo hanno scelto come patria di elezione e vogliamo essere cassa di risonanza per la voce dei giovani sul futuro del Paese”.

Il Comune di Cartosio fa da capofila ad un network di associazioni nazionali di terzo settore e di associazioni di giovani che condivide l’obiettivo di dare valore alla voce dei giovani sul futuro. Promosso dalla Cooperativa sociale Tikvà di Como e Impressioni Grafiche di Acqui Terme, ha subito coinvolto l’Associazione di giovani Mondo Internazionale, con grandi associazioni nazionali: ACLI, ARCI, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoop sociali, Legambiente, Libera, Associanimazione, Consorzio nazionale Idee in rete, oltre a una rete regionale e nazionale di appoggio in continuo ampliamento.

Questo il bando per i giovani aspiranti partecipanti:

https://mondointernazionale.org/comunicati/bando-di-partecipazione-a-giovani-ri-costituenti-la-democrazia-parla-giovane

Per essere aggiornati sul progetto: www.ri-costituente.it