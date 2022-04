In corso, su indicazione dell’Assessore Marzia Baldassarre, gli interventi di pulizia sulle spiagge di Bordighera; l’attività affianca i cantieri di piccola manutenzione che già da alcuni giorni stanno riqualificando gli accessi all’arenile cittadino.

Si conferma dunque l’attenzione per la cura ed il decoro e la volontà di preparare al meglio le spiagge per accogliere al meglio cittadini ed ospiti già in vista delle prossime festività pasquali, anche a sostegno degli operatori del settore turismo.​