Una serie di incontri volti ad offrire supporto e risposte concrete ai Comuni piemontesi. È questo l’obiettivo di “ANCI Piemonte Incontra”, iniziativa che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Basaluzzo, in provincia di Alessandria, per un momento di confronto con gli amministratori del Novese, dell’Ovadese e del Tortonese.

In questi due anni, nonostante lo stop imposto dal Covid, ANCI Piemonte non ha mai smesso di ascoltare i sindaci, raccogliendo le istanze di Comuni grandi e piccoli, fortemente provati dalle difficoltà del momento. Così nelle scorse ore, dopo il successo della prima tappa a Strambino, nel torinese, il comitato direttivo e lo staff dell’ANCI sono approdati a Basaluzzo, dove ad accoglierli c’era il sindaco Gianfranco Ludovici.

A portare i saluti dell’associazione, i vicepresidenti Rocchino Muliere, Pier Sandro Cassulo e Marco Curto. Con loro il coordinatore dei giovani di ANCI Piemonte Luca Conta e il direttore dell’associazione Marco Orlando. “In questo momento, è importante tornare a far sentire la nostra vicinanza ai sindaci e agli amministratori locali – ha rimarcato il vicepresidente novese Rocchino Muliere -. Si tratta di incontri importanti sia per la nostra associazione sia per i territori. Numerosi gli argomenti trattati, dai problemi organizzativi alle questioni finanziarie, passando per i temi dell’indennità dei sindaci, del Covid e della peste suina, fenomeno molto sentito in questi territori”.

“Qui la peste suina è un tema caldo – ha detto il vicepresidente all’Agricoltura di ANCI Piemonte, Marco Curto – e così agli amministratori che ci hanno raggiunto a Basaluzzo abbiamo illustrato le iniziative realizzate finora dalla nostra associazione. Già lo scorso mese di febbraio – ha ricordato Curto – ANCI ha chiesto al governo di intervenire tempestivamente sula gestione della fauna selvatica proponendo alle commissioni Sanità e Agricoltura del Senato una modifica dell’articolo 19 della legge 157/92 in sede di conversione del decreto legge n. 9/22. Si tratta di un emendamento concordato con i Comuni e con le regioni, allo scopo di non rendere vane le ordinanze di abbattimento firmate dai sindaci”.

“Tra i temi trattati – aggiunge il vicepresidente ai Progetti Europei, Pier Sandro Cassulo – anche quello dei finanziamenti comunitari, opportunità straordinarie di fronte alle quali i Comuni, soprattutto i più piccoli, incontrano difficoltà oggettive dal punto di vista strutturale e organizzativo. Abbiamo rinnovato ai presenti la nostra piena disponibilità, presentando le iniziative che ANCI Piemonte sta realizzando proprio in questo ambito”.

Soddisfatto il sindaco Ludovici, che ha accolto l’ANCI nella sala consiliare del Comune, assieme a tanti altri amministratori locali provenienti da numerosi Comuni della zona. “Abbiamo riunito parecchi sindaci pronti a rappresentare le istanze dei propri territori – dice il primo cittadino -. Siamo molto soddisfatti della disponibilità e della vicinanza manifestata dall’ANCI su tutti i temi trattati”.

È possibile rivedere l’incontro di Basaluzzo sul canale Youtube di ANCI Piemonte.