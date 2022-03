Un week end incredibile, come non accadeva da tempo immemorabile ricco di tanti diversi appuntamenti che segna in qualche modo un quasi ritorno alla normalità anche se ovviamente dovranno essere garantite tutte le prescrizioni sanitarie che ormai consociamo bene come mascherina distanziamento, green pass e altro, ma sabato a domenica sono davvero tante le iniziative a cui possono partecipare i tortonesi e non solo, per cui rimanete in città, conoscetela meglio perché questo è solo l’inizio di quello che la Giunta Chiodi – Covid permettendo – intende realizzare per lo sviluppo turistico della zona.

Ecco quindi di seguito, tutti gli appuntamenti del week end a Tortona.

Tortona: alle ore 11 in P.zza Felice Cavallotti (vecchia entrata dell’Ospedale Civile) nella zona adiacente l’aiuola dietro l’edicola dei giornali verrà messa a dimora di un ciliegio ornamentale a ricordo di tutte le vittime del Covid-19 del Tortonese.

Tortona: alle 17 presso Palazzo Guidobono verrà presentata la realizzazione in 3D di un’ opera pittorica in modo da renderla fruibile anche dalle persone ipovedenti. La scelta e’ caduta su un quadro di proprietà del Comune di Tortona,“Pascolo Alpestre”dell’artista Angelo Barabino, uno dei maggiori esponenti del divisionismo tortonese. La realizzazione in 3D, per opera dell’ing. Azzalin, sarà esposta accanto all’originale

Tortona: fino al 6 marzo presso il Museo del Divisionismo in corso Leoniero mostra fotografica “Tortona-Milano A/R Impressioni di viaggio”. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19.

Tortona: fino al 19 aprile a Palazzo Guidobono, in piazza Arzano mostra: “Ritratti, autoritratti, figure: donazioni in mostra a Palazzo Guidobono” Orario: sabato e la domenica dalle ore 16 alle 19 ingresso consentito con green pass rafforzato e mascherina

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

DOMENICA 6 MARZO

Tortona: ore 9:30/11 zona Delle piane partenza e arrivo Derthona Half Marathon e DerthonaTEN corse podistiche a cura di Azalai

Tortona: ore 14:30 Palazzo Guidobono LABORATORIO DI NAT: IL MIO GIOPPINO – piccolo celebre burattino della tradizione bergamasca

Tortona: ore 15 da piazza Duomo SULLE TRACCE DI SAN MARZIANO cammino storico spirituale sulle tracce di San Marziano – conclusione con il Vescovo in cattedrale alle ore 17

Tortona: dalle 15 alle 18 apertura gratuita di Casa Barabino con lo studio del pittore Angelo Barabino nell’omonima via di Tortona e, in via Calcinara,della Gipsoteca “Luigi Aghemo” – Laboratorio didattico “il Divisionismo” la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Tortona: alle ore 16:30 al Teatro Civico … E VISSEREO TUTTI FELICI E CONTENTI – fiaba con burattini in legno a guanto in baracca, occasione di incontro con la magia del teatro Compagnia I Burattini di Daniele Cortesi (Sorisole BG)

