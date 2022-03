Nell’ultimo fine settimana si sono svolte le Giornate FAI di Primavera 2022, evento nazionale organizzato dal FAI, Fondo Per l’Ambiente Italiano.

La Delegazione FAI di Tortona ha proposto un percorso intrigante ed emotivo ma nello stesso tempo storicamente valido, nel Borgo Insigne, Viguzzolo.

Gli Studenti dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo e gli Studenti del Liceo “Peano” di Tortona e i Giovani del Gruppo Giovani della Delegazione hanno raccontato con dovizia di particolari le bellezze artistiche contenute nella Pieve Romanica, nella Parrocchiale dedicata alla Beata Vergine dell’Assunta, nell’Oratorio della Madonna del Gonfalone e nell’Oratorio di Sant’Antonio.

Il Capo Delegazione Dr. Massiglia evidenzia che questo evento FAI ci permette di sentirci parte del territorio e del vivere la sua bellezza e apprezzarne il valore. Il Capo Delegazione ringrazia, a nome di tutti, i Narratori, Studenti e Giovani, che si sono messi gioiosamente e con tanta passione in gioco per vivere una esperienza di cittadinanza attiva, coinvolgente e memorabile: è bello vedere dei Giovani che amano raccontare il proprio Paese e il proprio Territorio. Tanti Visitatori si sono complimentati per la loro preparazione e per la efficace capacità di esposizione.

Due eventi collaterali hanno fatto da cornice alle GFP 2022, la sera del 25 per vivere al meglio le Giornate si è svolta alla SOMS “La Fraterna” di Viguzzolo la serata dedicata alla musica delle quattro province con due interpreti d’eccezione: Stefano Valla e Daniele Scurati. Musica popolare preceduta dalla lettura di poesie in dialetto viguzzolese di Mario Marini, interpretate da Matteo Leddi e Aurelio Gallo.

La secondo serata, 27 marzo, alle ore 18 ca. c’è stato un viaggio artistico-letterario-figurativo-teatrale presso la Pieve Romanica di Viguzzolo “Dell’Arte Contagiosa”, un viaggio che prevede 15 tappe in altrettanti Comuni del Piemonte. Lo spettacolo , corredato da una mostra iconografica e con letture e interpretazione da parte dell’attrice e cantante lirica , Marina Mariotti, del terzo Canto dell’Inferno, è stato offerto dalla Amministrazione Comunale di VIguzzolo e ha avuto una numerosa partecipazione.

Il successo di queste Giornate e degli eventi collaterali è stato grazie a tanti che il Dr. Massiglia desidera ringraziare e ricordare, vale a dire il Sindaco Ing. Giuseppe Chiesa, l’Assessore Dr.ssa Cristina Maria Butteri Rolandi, il Funzionario Pierluigi (Pigi) Pernigotti del Comune di Viguzzolo, l’Arciprete Don Gino Bava, Parroco della Parrocchia della Beata Vergine Assunta di Viguzzolo, Il Sig. Pietro Bianchi, Priore dell’Oratorio della Madonna del Gonfalone, il Sig. Enrico Marini e il sig. Diego Dematteis, Priore dell’Oratorio di Sant’Antonio, la Dr.ssa Cinzia Rescia, Presidente dell’ACV – Associazione Culturale Viguzzolese con i Volontari, il Sig. Angelo Edoardo Gazzinato, Presidente della ASC-Associazione Servizi Civici con i Volontari, la Croce Rossa Italiana Comitato di Tortona nella persona della Presidente Arch. Patrizia Mauri e il Sig. Carlo Castaldi, Presidente della SOMS “La Fraterna” con quale abbiamo instaurato una fattiva collaborazione.

Un particolare ringraziamento al Dirigente Prof. Marzio Rivera e ai Docenti Proff.ri Lorenza Cremante e Giovanni Daglio dell’Istituto Comprensivo di Viguzzolo, che hanno preparato i Narratori per la giornata di sabato. Grazie alla Dirigente Prof.ssa Maria Rita Marchesotti e alla Prof.ssa Cristina Porro del Liceo “Peano” di Tortona che da anni partecipano con gli Apprendisti Ciceroni alle nostre manifestazioni.

Un sentito ringraziamento a tutti gli esercenti attività commerciali che sono rimasti aperti durante questa manifestazione.

Grazie infine a tutti Visitatori che senza di loro non si sarebbero rese indimenticabile queste giornate e a tutti i Delegati e Volontari che hanno contribuito al successo degli eventi.