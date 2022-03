“Questo ciliegio sarà il simbolo per ricordare tutti i Tortonesi morti per Covid e non a caso è stato piantato davanti all’ospedale perché qui, due anni fa e precisamente il 4 marzo 2020, l’ospedale di Tortona venne chiuso per l’emergenza Coronavirus per essere poi trasformato in Covid Hospital.”

Sono le parole che il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, ha pronunciato stamattina, sabato 5 marzo, davanti all’ospedale cittadino in occasione della semplice ma importante cerimonia allestita da Lions uniti insieme, per ricordare tutti i Tortonesi morti per Covid.

“Quello di due anni fa – ha aggiunto Chiodi – è stato un periodo molto provante per medici e sanitari, ma anche per tutta la città. In soli due mesi Tortona ha registra ben 130 decessi in più rispetto al normale trend degli anni precedenti ed è legittimo collegarli al Covid. Si stava combattendo una dura battaglia, una crisi che mai nessuno di noi avrebbe potuto immagine. Oggi, anche se non possiamo dire di essere usciti completamente usciti dal Covid, la situazione è molto diversa ma non possiamo dimenticare quei momenti e gli sforzi che le persone hanno fatto: medici e infermieri ma anche normali cittadini che hanno donato con grande generosità risorse e tempo per combattere quella crisi. Tutti si sono uniti per aiutare gli altri. Oggi vediamo una speranza e seppur rispettando normative e vaccinazioni, la situazione è rientrata e per fortuna non ci sono più state vittime ma il ricordo è importate perché ci aiuta a capire come, tutti insieme, abbiamo affrontato quella crisi senza precedenti e questo è un segnale di speranza perché ci fa comprendere che se uniti saremo in grado di affrontare altre crisi.”

Evidente il riferimento del indaco Chiodi alla guerra in atto tra Russia e ucraina ma soprattutto al grosso problema dei profughi che Tortona sta già affrontando e potete leggere in altri articoli.

Alla manifestazione di stamattina, oltre al Presidente del Consiglio comunale Giovanni Ferrari Cuniolo a diversi assessori, era presenta la senatrice Rossana Boldi, i rappresentati delle Forze dell’ordine e dei Lions.

La manifestazione di stamattina è stata organizzata dai Lions Club Tortona Duomo, Tortona Castello, Tortona Host,

Castellania Coppi, Castelnuovo Scrivia Matteo Bandello, Valli Curone e Grue e Genova Water for Life coi rispettivi presidenti Mario Mariani, Marcella Graziano, Pierluigi Caniggia, Eraldo Canegallo, Gianni Mariotti, Virginia Scacheri e

Riccardo Parlati.

Nel novembre 2021 il Lions Club Tortona Duomo ha chiesto a tutti i club della propria Circoscrizione di proseguire e portare a compimento il service già proposto, in maniera congiunta, nell’anno lionistico 2020-2021, in memoria di tutte le vittime del Covid-19 decedute nel Tortonese.

Il progetto riguardava la messa a dimora di un albero negli spazi verdi contigui all’Ospedale cittadino, convertito in tempo di pandemia in Covid Hospital.

I Presidenti di tutti i Club hanno rinnovato il loro impegno nel concretare l’importante service, incoraggiati dalla Legge n. 35 del 2021, che istituisce il 18 marzo quale Giornata nazionale in memoria delle persone vittime dell’epidemia, “ promuovendo il coordinamento di associazioni interessate, iniziative pubbliche e momenti pubblici di ricordo”.

Preso contatti con l’Amministrazione Comunale e con la Direzione dell’ASLAL i Lions Club del Tortonese, a cui si è aggiunto il L.C. Genova Water for Life, hanno deciso di mettere a dimora un ciliegio ornamentale, che crescerà e resterà nel tempo, e, con i suoi fiori, rinnoverà la memoria di tutte le persone che hanno perso la vita per questa assurda pandemia.