SABATO 26 MARZO

Tortona: dalle 10 alle 19 T.ink Festival torna e questa volta lo fa in presenza. Tra le macchine agricole del Museo Orsi numerosi artisti si esibiranno nella realizzazione di opere di ogni genere: un’occasione unica per realizzare sketch particolari. Illustrazioni, fumetti, artisti emergenti e noti, workshop, laboratori e conferenze. Ingresso • biglietto € 5,00 / giorno acquistabile esclusivamente in loco all’ingresso del festival • gratuito fino ai 12 anni compiuti e per persone portatrici di handicap e/o disabilità

Tortona: fino al 17 aprile in via Ammiraglio Mirabello, 3 al Ridotto del Teatro Civico mostra dedicata al pittore Pietro Bisio in occasione del suo novantesimo compleanno – orari: sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 19

Tortona: fino al 19 aprile a Palazzo Guidobono, in piazza Arzano mostra: “Ritratti, autoritratti, figure: donazioni in mostra a Palazzo Guidobono” Orario: sabato e la domenica dalle ore 16 alle 19 ingresso consentito con green pass rafforzato e mascherina

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: tel. 0131 822965 – info@fondazionecrtortona.it.

Viguzzolo: Giornate del Fai di Primavera 10:00 – 17:00 visita del paese. gruppi di visita max 15 persone – durata della visita 75 minuti ca. – visite ogni 30 minuti – ore 18:00 Celebrazione Eucarestia presso l’Oratorio della Madonna del Gonfalone

DOMENICA 27 MARZO

Viguzzolo: Giornate del Fai di Primavera 10:00 – 17:00 visita del paese. gruppi di visita max 15 persone – durata della visita 75 minuti ca. – visite ogni 30 minuti