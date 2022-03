Nei giorni scorsi ad Alessandria, i due nuovi agenti della Polizia Locale di Tortona, Luca Pariano e Marcello Perna, hanno completato il loro percorso di formazione e prestato giuramento, alla presenza del Sindaco Federico Chiodi, del Comandante Orazio Distefano.

I due nuovi agenti, nella foto insieme al cappellano della Polizia di Stato, il tortonese don Augusto Piccoli, ora sono a tutti gli effetti in servizio in città e i tortonesi potranno iniziare a conoscerli perché gli agenti di Polizia Municipale, ex Vigili Urbani, non servono solo per fare multe.

A loro i complimenti e gli auguri di buon lavoro da parte della Redazione.