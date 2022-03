Sabato 2 aprile ricorre la Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo, iniziativa promossa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone nello spettro autistico. Anche quest’anno il Comune di Tortona patrocina alcune iniziative per l’occasione, organizzate insieme a enti e associazioni impegnati nel sociale sul territorio, come le cooperative Egeria e Azimut, l’APS La Fenice e Social Artist, in collaborazione con il Servizio Civile Volontario e l’Accademia Civica Musicale “Lorenzo Perosi”, che si svolgeranno sabato 2 aprile in via Pernigotti 12: dalle ore 10 alle 12 laboratorio dedicato ai bambini del nido, scuola infanzia e primaria, dal titolo “Un contenitore magico”; dalle 16 alle 18, “Autoritratto speciale” laboratorio per ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado; entrambi i laboratori saranno condotti da Valentina Usala. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 si svolgerà anche “Si…stare nelle emozioni” spazio aperto per genitori, educatori e insegnanti insieme alla psicologa Valentina Semeraro. Per informazioni e adesioni (fino a esaurimento posti) contattare il n. 331-9325808. Si ringraziano il Centro Sociale Anziani e gli allievi della scuola alberghiera “Santachiara” di Tortona.

