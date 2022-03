Il mondo del ballo rappresenta da tempo un punto di riferimento speciale sia per chi vuole tenersi in forma fisicamente sia per chi, invece, vuole lasciare spazio al relax mentale e alla socializzazione. La possibilità di apprezzare entrambi gli effetti ha contribuito, negli ultimi anni, al notevole aumento di allievi presso le scuole di ballo di tutta Italia. Nel nostro Paese, il numero di realtà attive nel campo è altissimo. Tra le scuole storiche è possibile chiamare in causa Timba Tumba Dance Academy. Questa realtà ha ormai alle spalle tanti anni di storia: la sua fondazione risale infatti al 2003 su iniziativa dei maestri Simone Giorgio e Simona Traversi. Questa scuola di ballo a Santa Rita Torino propone corsi adatti a tutti i gusti e a tutti i livelli.

Nell’elenco è possibile chiamare in causa senza dubbio la sensualità della salsa e della bachata, due balli popolari in Italia ormai da diversi anni e con caratteristiche diverse e speciali. Nel caso della salsa, si ha a che fare con un ballo meravigliosamente dinamico, considerato da sempre l’essenza del ballo sociale.

Disciplina meravigliosa che affonda le sue radici nel fascino ancestrale dei ritmi africani, affermatisi poi nei Paesi del Sud America, permette, grazie ai movimenti sensuali, di lavorare sull’autostima e di migliorare notevolmente la confidenza con il proprio corpo.

Cosa dire della bachata? Che si tratta di un ballo di coppia perfetto per chi vuole divertirsi e tenersi in forma senza bisogno di imparare troppe figure. Anche in questo caso la sensualità è fortemente esaltata, motivo per cui si tratta di un ballo super apprezzato da chi si approccia a questo mondo con il partner (ballare rappresenta una strada fantastica per rinsaldare l’intesa di coppia).

Corsi per adulti e bambini

Timba Tumba Dance Academy, scuola di ballo in zona Santa Rita nel capoluogo piemontese, viene incontro anche ai più piccoli. In linea di massima, i bambini possono approcciarsi al mondo della danza a partire dai 4 anni. Grazie a percorsi propedeutici, è possibile guidarli alla scoperta del meraviglioso mondo del ballo mixando l’apprendimento delle prime figure con momenti di gioco.

Corsi di danza classica, moderna e percorsi di formazione internazionale

L’ampia offerta di corsi disponibili presso Timba Tumba Dance Academy rappresenta uno dei motivi del successo della scuola in questi ultimi 20 anni. Entrando nel vivo delle proposte, è il caso di citare anche i corsi di danza classica e moderna. Da non dimenticare sono anche le proposte di formazione internazionale. I giovani talenti che si rivolgono a questa scuola di danza e ballo di Torino vengono infatti formati prendendo come punto di riferimento la Royal Academy of Dance, realtà di prestigio internazionale dalla quale, nel corso dei decenni, sono usciti alcuni dei migliori danzatori del mondo.

La scuola fondata da Giorgio Simone e Simona Traversi è affiliata FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva). Ogni anno gli allievi partecipano a numerose competizioni, banchi di prova che permettono loro sia di farsi conoscere, sia di entrare nel mood psicologico delle gare.

Non c’è che dire: parliamo di una realtà che ha davvero tutte le carte per sfondare e, non a caso, così ha fatto negli ultimi anni, diventando una delle scuole di ballo più famose a Torino e nell’intero Piemonte.

A contribuire al successo di Timba Tumba Dance Academy ci ha pensato anche, nel corso del tempo, il massimo comfort degli ambienti. La scuola è infatti caratterizzata dalla presenza di due ampie sale studio con impianti di climatizzazione. Entrambe le sale sono dotate di palchetto. Presso gli spazi della scuola non mancano gli spogliatoi con docce, per non parlare della confortevole sala d’attesa, dove è possibile rilassarsi in attesa della lezione grazie al servizio bar e alla tv.