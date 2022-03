Avevano provato a truffare un’anziana vendendole oggetti ad un valore anche dieci volte superiore a quello di mercato ma la donna ha mangiato la foglia e ha avvisato i carabinieri della compagnia di Tortona.

Così, quando i truffatori sono andati a casa sua per consegnarle oggetti del valore di poche centinaia di euro in cambio di duemila euro hanno trovato i militari ad attenderli che li hanno arrestati per truffa.

E’ accaduto nei giorni scorsi in un comune a pochi Km da Tortona ai danni un una pensionata settantenne che ha compreso che stava per essere truffata e ha avuto la prontezza di affidarsi alle Forze dell’ordine.

La donna era stata avvicinata da due finti venditori che l’avevano convinta ad acquistare soprattutto oggetti per la casa e per il benessere fisico e avevano stabilito giorno e ora della consegna senza immaginare che invece denaro avrebbero trovato un paio di manette.

Si tratta di due italiani sessantenni, residenti a Piacenza che sono venuti fino nel Tortonese per mettere a segno la truffa senza immagina il triste epilogo.