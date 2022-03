Grave incidente stradale, ieri sera, venerdì 4 marzo, alle 20,15 nel Comune di Casalnoceto, lungo la strada provinciale per Rivanazzano con 4 persone ferite che stavano rientrando a casa dopo il turno di lavoro.

Secondo la prima sommaria ricostruzione lo schianto è avvenuto a breve distanza da un centro di stoccaggio di generi alimentari e ha coinvolto una Peugeot e un pulmino doblò con a bordo quattro persone.

L’impatto, forse dovuto a causa di un errata o repentina manovra, secondo la prima sommaria ricostruzione, ha visto avere la peggio le quattro persone, che sono rimaste incastrate fra le lamiere dell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che li hanno estratti uno ad uno dall’automezzo.

Sul posto sono intervenute 4 ambulanze del 118 che hanno trasportato i 4 feriti in ospedale: per due di loro la situazione è apparsa grave ed infatti sono stati dichiarati in prognosi riservata, mentre meno gravi sono gli altri. Non risultano feriti invece tra gli occupanti della Peugeot.

I die mezzi sono stati stati posto sotto sequestro per i rilievi del caso.

Per consentire le operazioni di soccorso la strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora. Le operazioni di soccorso si sono protratte fino a poco prima delle 22 quando i pompieri Tortonesi hanno potuto rientrare in sede.